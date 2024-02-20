中研院參展台北國際書展 迎擊生成式AI浪潮

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）台北國際書展今天開展，中央研究院今年以「AI社會登入中？」為主題，6天展覽將展售近4000冊出版專書，並推出17場講座及5大AI學術展示，帶領大眾體驗創新知識。

台北國際書展今天起至25日在台北世貿展出，響應年度出版盛事，中研院今天發布新聞稿指出，今年將以「AI社會登入中？」為主題，正面迎擊生成式AI浪潮。

中研院副院長黃進興表示，人工智慧蓬勃發展，近年又有生成式AI的變革巨浪，不僅改變個人的生活型態，也正重新改寫人類社會的歷史進程，這次書展由中研院出版中心策劃AI系列活動，結合中研院各領域研究與創意思辨，以跨學科的視角回應當代AI議題，希望提供讀者多元豐富的閱讀體驗。

中研院表示，今年書展除了集結近年來數理科學、生命科學、人文社會科學三大學組研究成果於現場展售近4000冊出版專書外，也攜手國內9家出版社、超過30名領域專家，合作推出17場AI科普與專書講座。

根據資料，17場系列座談包含邀請德國著名自由人權作家彼強．莫伊尼（Bijan Moini）與中研院中國文哲研究所研究員兼所長黃冠閔、法律學研究所特聘研究員兼所長李建良、歐美研究所副研究員何之行，共探數位時代下自由受到攻擊的危殆情境與解決之道。

另外，中研院院士李遠哲帶來「返鄉記」分享會，道出他從美返台任中研院院長後的人生歷練與歷史見證，而中研院院士杜正勝也以「寫一幅中國速寫」為題，解構傳統思維，宏觀描繪1萬年來的中國歷史全景等。

中研院表示，展場也特別呼應「AI社會登入中？」主題，推出5項人工智慧應用學術展示，包含音樂視覺化、蝶蛾的形態多樣性演化、物件偵測、空污與噪音監測、互動導覽等，希望透過多層次的視聽體驗，引領觀眾感受人工智慧的創新發展與深入日常。（編輯：陳政偉）1130220