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鼓勵青年用文化成年禮金 史哲：買一本課本以外的書

2024/2/19 18:03
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（中央社記者邱祖胤台北19日電）台北國際書展明天開展，文化部長史哲今天鼓勵青年學子多多使用文化成年禮金，為自己買一本課本以外的書。

台北國際書展今天在台北世貿一館舉行展前記者會，史哲致詞時表示，出版、圖書是真正台灣文化內容的水源，文化部今年持續推出包含黑潮計畫擴大台灣出版外譯、中長篇漫畫產製，以及有近5成使用於出版的文化成年禮金、擴大計次電子書借閱、優化圖書採購等，可說是「最多樣且全方位」出版政策的1年。

史哲表示，資訊是爆炸的，知識是浩瀚的，只有書及出版才是我們真正萃取，真正的精華，是不可磨滅不可取代的。他呼籲國人一定要來書展，青年朋友則可以利用文化成年禮金買一本課本以外的書。

台北書展基金會董事長吳韻儀致詞表示，「台北國際書展從來就不只是一個書展，而是一個文化嘉年華，也是文創好生意」。台北國際書展擁有台灣歷史與文化的縱深，更展現台灣出版的創意與跨界的活力，作為向世界說台灣故事的第一站，台北國際書展也期待為台灣的出版界創造好生意。

文策院董事長蔡嘉駿致詞表示，文策院此次集結台灣17家漫畫出版社與數位平台推出台灣漫畫館，更邀請18個國家30名國際版權買家來台，協助台灣出版的國際交流及版權銷售。為協助台灣出版產業永續發展，文策院同時將與各單位合作成立「出版產業研究委員會」，未來將以季報及1年2次定期重點數據，即時提供出版產業所需的產業調查數據。（編輯：李亨山）1130219

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