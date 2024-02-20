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台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園【圖輯】

2024/2/20 18:48（2/20 19:26 更新）
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公民書區將展間打造成一座遊樂園，搬進大型旋轉木馬，營造歡樂氣氛，成為一大亮點。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
公民書區將展間打造成一座遊樂園，搬進大型旋轉木馬，營造歡樂氣氛，成為一大亮點。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
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（中央社網站）台北國際書展20日登場，今年邁入第32屆，以「閱讀造浪」為主題，特別找來葛萊美獎得主李政瀚負責主視覺設計，呼應書本翻頁的動感。34國、近500家出版社參展，透過荷蘭主題國館、數位主題館、人權館與台灣漫畫館等8大主題館，引領民眾在書香世界遨遊。

首日就吸引大批民眾入場選書、參加講座，排隊等待作家簽書。有人隻身逛展，在展位前駐足良久，有人和三五好友一同前來挖寶，也有家長帶著孩子在展區參觀，或席地而坐一起沉浸在閱讀的氛圍中。

旋轉木馬、咖啡杯、雲霄飛車被搬進書展，帶給讀者「讀字樂園」，讓不同年紀的民眾在童趣與歡樂的氣氛中，享受閱讀的樂趣，並通過講座，共同思索如何建構理想中的公民社會。

出版社也推出大量講座、簽書會，超過40位國際作家將親臨台灣，包括日本童書名家宮西達也、五味太郎，及安徒生大獎得主蘇西．李等人都會現身書展，與讀者面對面交流，書迷們可以和崇拜的作家見面。愛書人也能在為期一週的書展盡情挑書，享受閱讀時光。（編輯：趙敏雅）1130220

台北國際書展首日就吸引不少民眾入場，選購各類書籍。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展首日就吸引不少民眾入場，選購各類書籍。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
即使是沒放假的平日，20日午後書展現場仍人潮不斷。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
即使是沒放假的平日，20日午後書展現場仍人潮不斷。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
理髮師丹尼．波爾巴赫（Danny Beuerbach）（左）坐鎮德國館，每日舉行「讀書美容 一兼二顧」活動，民眾只要朗讀1本書，就有機會接受免費理髮。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
理髮師丹尼．波爾巴赫（Danny Beuerbach）（左）坐鎮德國館，每日舉行「讀書美容 一兼二顧」活動，民眾只要朗讀1本書，就有機會接受免費理髮。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
「讀字樂園」中有著如雲霄飛車般的書架，吸引民眾駐足投入書香世界。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
「讀字樂園」中有著如雲霄飛車般的書架，吸引民眾駐足投入書香世界。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
有外國民眾帶著小朋友一起參與台北國際書展，享受閱讀的樂趣。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
有外國民眾帶著小朋友一起參與台北國際書展，享受閱讀的樂趣。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
今年台北國際書展有近500家出版社參展，民眾把握機會一覽各類書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
今年台北國際書展有近500家出版社參展，民眾把握機會一覽各類書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
今年台北國際書展主題為「閱讀造浪」，透過主題館探索、活動體驗，不同航道出發。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
今年台北國際書展主題為「閱讀造浪」，透過主題館探索、活動體驗，不同航道出發。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
今年台北國際書展眾多出版社及各類書籍齊聚，吸引許多民眾進場逛展，挑選、購買喜歡的書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
今年台北國際書展眾多出版社及各類書籍齊聚，吸引許多民眾進場逛展，挑選、購買喜歡的書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
荷蘭主題國館有大型卡通明星可愛米飛兔迎賓。中央社記者王騰毅攝　113年2月20日
荷蘭主題國館有大型卡通明星可愛米飛兔迎賓。中央社記者王騰毅攝　113年2月20日
主題國荷蘭展區分成3大主題，呈現荷蘭的出版樣貌，有家長帶著小朋友在展區開心參觀互動。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
主題國荷蘭展區分成3大主題，呈現荷蘭的出版樣貌，有家長帶著小朋友在展區開心參觀互動。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
香港詩人廖偉棠（左）和作家劉克襄（右）在台北國際書展以「母語盪失路」對談，廖偉棠表示，所有離開香港的香港人，唯一的共通點就是都帶著母語。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
香港詩人廖偉棠（左）和作家劉克襄（右）在台北國際書展以「母語盪失路」對談，廖偉棠表示，所有離開香港的香港人，唯一的共通點就是都帶著母語。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展主題廣場20日舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）現身與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展主題廣場20日舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）現身與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
總統蔡英文（左2）任內最後一次逛台北國際書展，並參觀公民書區的大型旋轉木馬裝置。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
總統蔡英文（左2）任內最後一次逛台北國際書展，並參觀公民書區的大型旋轉木馬裝置。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
前總統陳水扁（前）前往台北國際書展藍沙龍引介新書「陳水扁總統訪談錄」，並為讀者簽書。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
前總統陳水扁（前）前往台北國際書展藍沙龍引介新書「陳水扁總統訪談錄」，並為讀者簽書。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
國家人權委員會今年首次參與台北國際書展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，人權會主委陳菊（前）參觀人權會展區。中央社記者王騰毅攝　113年2月20日
國家人權委員會今年首次參與台北國際書展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，人權會主委陳菊（前）參觀人權會展區。中央社記者王騰毅攝　113年2月20日
台北國際書展展區主題廣場安排「王見王，1624見真章」講座活動，歌仔戲知名演員孫翠鳳（左）、唐美雲（右）出席與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展展區主題廣場安排「王見王，1624見真章」講座活動，歌仔戲知名演員孫翠鳳（左）、唐美雲（右）出席與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
中央研究院展場以「AI社會登入中？」為主題，推出5項人工智慧應用學術展示，領觀眾感受人工智慧的創新發展與深入日常。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年2月20日
中央研究院展場以「AI社會登入中？」為主題，推出5項人工智慧應用學術展示，領觀眾感受人工智慧的創新發展與深入日常。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年2月20日
台北國際書展首日觀展人潮眾多，主題廣場舉辦活動吸引大批民眾參與。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展首日觀展人潮眾多，主題廣場舉辦活動吸引大批民眾參與。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
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