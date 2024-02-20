台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園【圖輯】

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（中央社網站）台北國際書展20日登場，今年邁入第32屆，以「閱讀造浪」為主題，特別找來葛萊美獎得主李政瀚負責主視覺設計，呼應書本翻頁的動感。34國、近500家出版社參展，透過荷蘭主題國館、數位主題館、人權館與台灣漫畫館等8大主題館，引領民眾在書香世界遨遊。

首日就吸引大批民眾入場選書、參加講座，排隊等待作家簽書。有人隻身逛展，在展位前駐足良久，有人和三五好友一同前來挖寶，也有家長帶著孩子在展區參觀，或席地而坐一起沉浸在閱讀的氛圍中。

旋轉木馬、咖啡杯、雲霄飛車被搬進書展，帶給讀者「讀字樂園」，讓不同年紀的民眾在童趣與歡樂的氣氛中，享受閱讀的樂趣，並通過講座，共同思索如何建構理想中的公民社會。

出版社也推出大量講座、簽書會，超過40位國際作家將親臨台灣，包括日本童書名家宮西達也、五味太郎，及安徒生大獎得主蘇西．李等人都會現身書展，與讀者面對面交流，書迷們可以和崇拜的作家見面。愛書人也能在為期一週的書展盡情挑書，享受閱讀時光。（編輯：趙敏雅）1130220

台北國際書展首日就吸引不少民眾入場，選購各類書籍。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

即使是沒放假的平日，20日午後書展現場仍人潮不斷。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

理髮師丹尼．波爾巴赫（Danny Beuerbach）（左）坐鎮德國館，每日舉行「讀書美容 一兼二顧」活動，民眾只要朗讀1本書，就有機會接受免費理髮。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

「讀字樂園」中有著如雲霄飛車般的書架，吸引民眾駐足投入書香世界。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

有外國民眾帶著小朋友一起參與台北國際書展，享受閱讀的樂趣。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

今年台北國際書展有近500家出版社參展，民眾把握機會一覽各類書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

今年台北國際書展主題為「閱讀造浪」，透過主題館探索、活動體驗，不同航道出發。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

今年台北國際書展眾多出版社及各類書籍齊聚，吸引許多民眾進場逛展，挑選、購買喜歡的書籍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

荷蘭主題國館有大型卡通明星可愛米飛兔迎賓。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

主題國荷蘭展區分成3大主題，呈現荷蘭的出版樣貌，有家長帶著小朋友在展區開心參觀互動。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

香港詩人廖偉棠（左）和作家劉克襄（右）在台北國際書展以「母語盪失路」對談，廖偉棠表示，所有離開香港的香港人，唯一的共通點就是都帶著母語。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

台北國際書展主題廣場20日舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）現身與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

總統蔡英文（左2）任內最後一次逛台北國際書展，並參觀公民書區的大型旋轉木馬裝置。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

前總統陳水扁（前）前往台北國際書展藍沙龍引介新書「陳水扁總統訪談錄」，並為讀者簽書。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

國家人權委員會今年首次參與台北國際書展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，人權會主委陳菊（前）參觀人權會展區。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

台北國際書展展區主題廣場安排「王見王，1624見真章」講座活動，歌仔戲知名演員孫翠鳳（左）、唐美雲（右）出席與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日

中央研究院展場以「AI社會登入中？」為主題，推出5項人工智慧應用學術展示，領觀眾感受人工智慧的創新發展與深入日常。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年2月20日