台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園【圖輯】
2024/2/20 18:48（2/20 19:26 更新）
（中央社網站）台北國際書展20日登場，今年邁入第32屆，以「閱讀造浪」為主題，特別找來葛萊美獎得主李政瀚負責主視覺設計，呼應書本翻頁的動感。34國、近500家出版社參展，透過荷蘭主題國館、數位主題館、人權館與台灣漫畫館等8大主題館，引領民眾在書香世界遨遊。
首日就吸引大批民眾入場選書、參加講座，排隊等待作家簽書。有人隻身逛展，在展位前駐足良久，有人和三五好友一同前來挖寶，也有家長帶著孩子在展區參觀，或席地而坐一起沉浸在閱讀的氛圍中。
旋轉木馬、咖啡杯、雲霄飛車被搬進書展，帶給讀者「讀字樂園」，讓不同年紀的民眾在童趣與歡樂的氣氛中，享受閱讀的樂趣，並通過講座，共同思索如何建構理想中的公民社會。
出版社也推出大量講座、簽書會，超過40位國際作家將親臨台灣，包括日本童書名家宮西達也、五味太郎，及安徒生大獎得主蘇西．李等人都會現身書展，與讀者面對面交流，書迷們可以和崇拜的作家見面。愛書人也能在為期一週的書展盡情挑書，享受閱讀時光。（編輯：趙敏雅）1130220
延伸閱讀台北國際書展將開跑 好康資訊全在這台北國際書展20日開幕 追星、趕場、搶好康書展主題國荷蘭 穿越400年與台灣及世界對話書展人氣製造機 彭政閔、林夕現身聊生活台北國際書展閱讀造浪 人權館打造「寫繪人權」香港詩人廖偉棠母語寫詩 像拿刻刀留印記給下一代歌仔音樂劇1624出版劇本書 展現台灣無盡包容以實際行動支持書展 蔡總統鼓勵閱讀造浪鼓勵青年用文化成年禮金 史哲：買一本課本以外的書
- 台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園【圖輯】2024/02/20 18:48
- 2024/02/20 18:12
- 2024/02/20 17:46
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台大參加台北書展 以「視角」呈現結構解構過程