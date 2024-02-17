書展大補帖4 / 書展人氣製造機 彭政閔、林夕現身聊生活

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2024台北國際書展於2/20日登場，直至2/25日結束，今年書展內容琳瑯滿目，不僅有國內外名家開辦講座，甚至前總統陳水扁也有著作將到現場開講，此外去年本土天團「五月天」貝斯手瑪莎與原子少年親臨書展會場引發轟動，今年書展所有亮點中央社幫大家一手打包。

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書展大補帖4（中央社記者葉冠吟台北17日電）2024台北國際書展年後盛大登場，海內外知名創作者、跨界名人齊聚，去年男團原子少年掀起夜排簽書熱潮，今年則有「國民球星」彭政閔與「香港詞神」林夕出席，可望再次拉抬人氣。

去年台北國際書展吸引逾50萬人參觀，留下滿滿回憶與感動場面，爆紅選秀節目「原子少年」成員MAX、治廷出席的「原子少年：奇蹟的夏天」寫真書發表會，吸引粉絲清晨5時門口排隊，還有人特地從台南趕來，就為限量百名的簽書活動。

除此之外，台灣天團「五月天」貝斯手瑪莎發表新書「昨天的孩子」，這本音樂自傳式文集，闡述他從音樂找到生命與熱情，也讓現場塞滿超過400名讀者與樂迷。

今年仍有不少人氣跨界創作者參與書展。包括前職棒球星「恰恰」彭政閔，他以堅毅、自律和拚勁特質，走過漫長19年職棒生涯，更締造明星賽人氣王14連霸，球迷橫跨台灣不同世代，是台灣職棒界的代表性人物。

漫畫編劇漢寶包與漫畫家楊白以彭政閔的故事為主題，創作漫畫「一百萬次揮棒」，23日上午10時30分舉辦漫畫上線分享會，故事主人翁彭政閔將擔任嘉賓出席，分享第1次參與漫畫製作的心情。

華語歌手陳奕迅、王菲御用填詞人的「香港詞神」林夕也推出書寫生活的新書「給生活撐起一葉舟」，24日晚間6時將與讀者分享如何在紛擾世界，保存生活的力度，並堅守自己對世界的善良，同場也將首播林夕的第1個「書法歌詞展」，結合歌詞、文字、書法與音樂展現歌詞的另一個面向。

而成團30年的樂團「四分衛」主唱阿山也寫下著作「荒路夜歌」，與樂迷分享這些年走過29個城市的巡演歲月；第60屆金馬獎最佳導演蕭雅全則會與金馬執委會執行長聞天祥，暢聊得獎電影「老狐狸」背後觀眾不知道的事。

另外，網紅跨界說書也是近年書展異軍突起的大黑馬，人氣YouTuber視網膜將出馬，為好友攝影師小林賢伍的第5本創作「邁步向前直到綻放吧」舉辦講座對談，一同暢談台日文化觀察；畫鬼故事聞名的YouTube百萬訂閱插畫家微疼，也暌違3年為新書「微詭畫事件簿」舉辦百萬粉絲見面會，與廣播人歐馬克對談。

台北國際書展將於20至25日在台北世貿一館登場。（編輯：龍柏安）1130217