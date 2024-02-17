台灣漫畫館前進台北書展 彭政閔、明華園跨界助陣

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（中央社記者王寶兒台北17日電）台灣漫畫近年受矚目，文化內容策進院以「星際飛船」概念策畫台灣漫畫館，20日起於台北國際書展展出，除帶來32部台漫參展，另邀請國民球星彭政閔、明華園執行長陳昭賢參加座談。

台灣漫畫館共17家漫畫出版社、數位平台等相關單位共襄盛舉，分5大展區。文策院今天發布新聞稿表示，「星際飛船」概念象徵每部作品都是閃閃發亮的星球，踏入展位如登上奇思妙想的不同漫畫星球。

「年度注目臺漫介紹區」介紹32部台漫作品，如金漫獎大賞漫畫「海倫娜與大野狼」、原創IP風雲榜TOP IP「食屍鬼」等。除中文內容，也提供英文資料介紹，讓外國讀者有機會認識台灣漫畫。

「主題書牆區」則展示年度亮眼創作，讓民眾一目瞭然當今台漫銷售趨勢，包括拿下博客來年度台漫TOP1銷售的「直到夜色溫柔」，還有奪下金石堂年度台漫TOP1銷售的BL漫畫「我的助理男友」等。

此外，包含讓現場民眾能透過平板體驗的「數位漫畫平台區」、聆聽漫畫各種衍生影音的「視聽體驗區」，以及販售各式台漫的「銷售區」。

台灣漫畫館另將舉辦2場沙龍活動，包含「星子『乩身』宇宙：傳統與新創的多元轉譯」，由「乩身」作者星子、「乩身」漫畫家 Barz、明華園執行長陳昭賢、華星娛樂總經理李良玉分享跨域改編經驗；以及「一百萬次的揮棒—國民球星彭政閔首部漫畫上線分享會」，由彭政閔、漫畫家楊白、編劇漢寶包、分鏡指導咪牙展開對談。（編輯：李亨山）1130217