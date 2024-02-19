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人權會首度參加台北國際書展 將辦平權講座

2024/2/19 15:53
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（中央社記者陳俊華台北19日電）台北國際書展20日登場，國家人權委員會今年首度參展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，將以言論自由、性別平權、障礙平權為主題舉辦沙龍講座，人權會主委陳菊明天也將出席書展。

台北國際書展20日開幕，有近500家出版社參展。人權會今年首次參展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，打造可以顧及所有人的展覽，希望推廣不同形式的書，例如手語版、點字版、易讀版的書。

據人權會規劃，將以言論自由、性別平權、障礙平權為主題，邀請人權工作者李明哲、作家李詣琦、擁有超過10萬訂閱者的Youtuber「椅人」Leo，展開現場交流及人權教育推廣；同時推出「人權行動圖書館」，蒐羅包含台灣人權叢書、什麼是人權、國際人權公約、追蹤亞洲人權等國內外人權資料開放閱覽。

另外，人權會參考許多國家對於桌面高度、展台特殊設計、閱讀視線範圍、輪椅使用者移動需求等規範，規劃書展展覽空間。據規劃，身兼人權會主委的監察院長陳菊，明天也將到人權會在台北書展的攤位參觀。（編輯：張均懋）1130219

#人權會
#台北國際書展
#陳菊
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