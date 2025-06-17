藍白提廢監察院修憲案 羅智強：黨團開放個人連署

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（中央社記者郭建伸台北17日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，但與國民黨章和五權憲法不吻合，外界關注國民黨立委連署態度。國民黨團首席副書記長羅智強今天表示，黨團決議開放立委以個人身分連署，他也已向黨團、黨中央報備。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「啟動憲改廢除監院，拒絕酬庸不要再拖」記者會，除了黨團總召黃國昌、立委劉書彬外，也邀請國民黨立院黨團首席副書記長羅智強與國民黨立委吳宗憲與會。

羅智強表示，監察院淪為「肥貓院」、「東廠院」千夫所指，已經到非改革不可的時候，他的立場是廢除肥貓院、重振監察權，因此黃國昌提出廢除監察院的修憲提案後，他很早就加入連署，並串聯多位國民黨立委共同支持。

羅智強表示，部分的人認為不應動監察院，否則就會動到五權憲法，但這概念有誤，因為在國父孫中山設計的體制中，監察院原本是間接民選的民意機關；經過修憲後，監察院從間接民選機關變成總統酬庸的後花園，已悖於五權相互制衡理念，監院荒腔走板，監委甚至追殺與民進黨立場不同者。

羅智強指出，孫中山也不可能接受用監察院公務車接送秘書長愛犬，改革監察權有兩種路徑，第一種是黃國昌提出的廢除監察院、並移交監察權至立法院，第二種則是監委改為民選；目前只有第一種路徑，若未來有立委提第二種版本，他也會支持。

羅智強表示，他們是以個人名義參與連署，已向國民黨團、黨中央報備，並與國民黨主席朱立倫討論；另一方面，國民黨團也決議開放黨團成員以個人立委身分參與連署。吳宗憲表示，讓監察院民意機關化，才能避免「球員兼裁判」，否則將無法有效監督政府。

媒體詢問，黃國昌在廢除監院一事是否已經與朱立倫溝通。黃國昌表示，他的態度仍一致，不排斥與朱立倫坐下來交換意見。

媒體詢問，修憲門檻後續還有3/4出席、3/4決議，光是藍白支持還不夠，民進黨團幹事長吳思瑤說不會隨之起舞，未來該如何推動修憲。

黃國昌表示，目前共32位立委連署，扣除8位民眾黨立委、2位無黨籍立委，還有22位國民黨立委參與連署；今天民眾黨團會先在立法院程序委員會提案成立修憲委員會，就看20日院會民進黨團是否阻擋。

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黃國昌表示，立法院成立修憲委員會後，在野黨在其他修憲議題可以「求同存異」，例如前黨主席柯文哲曾拋出閣揆同意權的主張；依照程序，立委修憲提案交付表決時，要3/4出席、3/4決議，屆時就睜大眼睛看，曾高喊廢除監院超過30年的民進黨如何投票。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。（編輯：翟思嘉）1140617