海科營運中心設置條例通過 管碧玲：海洋科研新里程

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（中央社記者張已亷高雄17日電）國家海洋科技營運中心設置條例今天三讀通過。海委會主委管碧玲指出，象徵全海域基礎調查與船模實驗關鍵技術新里程碑，對於擴大海域研究調查及增加海洋產業國際競爭力有實質助益。

依海洋委員會新聞稿，管碧玲表示，設置條例順利三讀，讓興建中的國家船模實驗室及調查船可以在明年就開啟人力招募，核心的設備籌建與專業人才培訓可同步推展，期盼建造完成後即可投入營運。

管碧玲指出，由於國家船模實驗室及海洋基礎資料調查船所需人才，需具備船模實驗設計、科儀系統及實驗設備校正等高度專業性，難以用公務考試及行政機關的薪資結構取才，因此，成立行政法人國家海洋科技營運中心，透過自主、彈性、企業化及專家管理經營策略，吸引並留任台灣造船與海洋科學等相關領域人才，提供海洋調查資訊及船模實驗等服務，推動國際合作與研究交流，提升國家競爭力。

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海委會表示，行政法人國家海洋科技營運中心成立後，主要負責營運「船模實驗室」及「海洋調查船」，而國家海洋研究院在民國111年開始執行國家船模實驗室多功能水槽建置計畫，在高雄興達港興建國家級船模實驗室，建置國內首座耐海性能水槽與迴旋臂水槽，113年6月開工，目前進行實驗室基樁工程，預計116年完成主建物後，將進行核心實驗設備校正與試運轉。

至於海洋調查船部分，海委會指出，國海院112年啟動「海洋基礎資料調查船興建計畫」，規劃興建100噸級淺海功能型調查船、300噸級淺海綜合型調查船及4000噸級大洋綜合型調查船各1艘，目前100噸級與300噸級調查船已在113年開工，預計115年底完工，116年第1季驗收交船，而4000噸級調查船預計今年底完成招標，118年完工。（編輯：謝雅竹）1140617