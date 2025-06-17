台灣藍鵲育雛期易襲行人 新北動保處籲繞道自保

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市動保處表示日前三峽區有民眾通報，因經過台灣藍鵲護巢範圍而遭攻擊，獲報後立即前往現場架設公告，建議民眾盡量繞道避開繁殖區，以及可撐傘或戴帽子保護頭部。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，每年4月至8月為台灣藍鵲繁殖季節，今年迄5月已接獲民眾通報共9件台灣藍鵲因育雛襲擊行人案件。

動保處表示，台灣藍鵲育雛時具有非常強烈的護巢行為，會主動攻擊接近巢區的入侵者。育雛期約為5至6週，育雛結束後便會離巢另覓棲地。

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動保處表示，為避免人鳥衝突，建議民眾盡量繞道避開繁殖區，以及可撐傘或戴帽子保護頭部，並防止鳥從背後襲擊。如聽見台灣藍鵲發出警戒叫聲，應留意周遭環境，並迅速通過現場。

動保處特別提醒民眾，台灣藍鵲為農業部公告第3級保育類野生動物，若任意移除其巢穴或幼雛，或以任何方式騷擾其棲息行為，恐觸犯野生動物保育法相關規定，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1140617