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新店民眾閣樓怪聲以為「小精靈」原來是五色鳥

2024/12/14 13:49
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市政府動物保護防疫處近日接獲新店區安坑鄺姓民眾通報，閣樓常傳出叩叩叩怪聲，孩子天真地說有「小精靈」；經人員到場搜索，發現原來是台灣特有種五色鳥。

動保員程沛宏透過新聞稿表示，鄺姓民眾住宅鄰近山區，閣樓一直沒人住，近日常傳來叩叩叩聲音，疑似有綠色小動物闖入，擔心會被家中貓咪攻擊，通報動保處請求協助尋找驅離。

程沛宏說，動保處人員到場發現有1隻小型鳥在閣樓梁柱間遊竄閃躲，經觀察確定是五色鳥，叩叩叩聲來源揭曉，五色鳥漂亮的模樣，讓鄺姓民眾一家驚嘆。

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五色鳥研究愛好者黃美秀表示，五色鳥正式名稱為台灣擬啄木，身體大部分翠綠色，頭部有藍、黃、紅、黑四色，叫聲單調響亮，叩叩叩類似敲木魚，因此又被稱「森林花和尚」，由於牠有翡翠綠色漂亮羽毛，常成為被誘捕的對象，需要大家一起保護。

新北市動保處表示，近年觀察五色鳥數量呈增加趨勢，雖然非保育類物種，但禁止捕捉及飼養，以免觸犯野生動物保育法。另外，民眾如果在住居或戶外發現動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話（02）2959-6353報案。（編輯：林恕暉）1131214

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