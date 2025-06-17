逾期停留移工偷事故機車轉賣同鄉 南投警查辦

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）26歲印尼籍逾期停留男移工鎖定因車禍暫放路邊的機車，竊取後改裝賣給同為逾期停留印尼移工，犯嫌藏匿處甚至可說是非法機車拆解工廠，全案依竊盜罪嫌等移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，日前接獲多件報案指出，民眾因交通事故導致機車損毀、無法發動暫放路邊，幾天後發現失竊。埔里分局偵查隊調閱監視器畫面，發現犯嫌疑為外籍人士，竊取路邊事故車輛後改裝出售，並懸掛不同車牌以規避警方查緝。

埔里分局指出，經專案小組多天蒐證，發現26歲印尼籍逾期停留男移工疑為主嫌，活動範圍在埔里鎮信義路與中正路一帶，經埋伏守候成功逮人，並當場在男移工騎乘的失竊機車置物箱查獲拆解機車工具。

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警方追查發現犯嫌藏匿處所成非法機車拆解工廠，犯嫌改裝竊得機車後，以每輛新台幣1萬元至3萬元不等價格，轉售給同為逾期停留印尼移工。

警方當場查扣3輛失竊機車、4面偽造車牌，並陸續查獲4名曾購車外籍人士，全案依刑法竊盜、偽造文書、入出國及移民法等，將主嫌移送南投地方檢察署偵辦。（編輯：張雅淨）1140617