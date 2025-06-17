雙吳罷免造假比率皆逾9成 民進黨：朱立倫應道歉

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨發言人吳崢今天說，國民黨所送出罷免立委吳思瑤、吳沛憶名冊中，偽造率高達9成以上，國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，國民黨主席朱立倫應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。

台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。檢方查出，吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，偽造份數分別為2537份、2674份，偽造比例高達96.20%及94.18%。

吳崢今天召開記者會表示，國民黨無恥濫用民主制度，持續刷新下限，根本就是詐騙。全黨公然系統性抄名冊，國民黨從黨主席、主委到立委，竟無一人出來道歉，荒謬至極。

吳崢說，公民團體罷免國民黨立委「合格率」高達95%以上，對照從檢調起訴書所指稱，國民黨罷免抄名冊統計對吳沛憶偽造率高達96%，對吳思瑤偽造率也達到94%，已經不是不小心，根本就是蓄意詐騙。

吳崢指出，檢察官在起訴書表明，國民黨的偽造連署影響力非一般偽造文書，除了侵害遭冒名人的意志、權利，如果成功推動罷免，將動搖民主政治基石，健全的民主選舉制度也將嚴重崩壞。

他強調，選舉與罷免事項都被規範在「公職人員選舉罷免法」，罷免等同選舉，因此罷免的舞弊等同選舉舞弊，若以高達96%的偽造文書，以詐騙手法罷免立委，台灣的選舉是否還能被信任，民主制度是否還能彰顯公正力。

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吳崢說，北檢約談黃呂錦茹時，國民黨率眾跑到現場聲援，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及多位藍委，「請問當時是在挺犯罪嗎？」

他說，「地動刪瑤」召集人賴苡任就是指導抄名冊的共犯，還現場上演司法迫害戲碼，朱立倫還高喊「民主黑牢」；朱立倫身為黨主席，面對各地黨部都有舞弊現象，百年大黨淪落成詐騙集團，呼籲朱立倫立刻出來為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。（編輯：翟思嘉）1140617