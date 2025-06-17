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以伊衝突升溫 外交部：駐處與當地台人密切聯繫

2025/6/17 12:45
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（中央社記者溫貴香台北17日電）以色列與伊朗衝突持續，各國紛紛呼籲僑民注意安全。外交部發言人蕭光偉今天表示，目前在以色列約有280名台灣人，伊朗境內9人，駐處均與他們保持聯繫，並提供必要協助。此外，駐處也依據以色列政府的安全指引，採居家辦公。

蕭光偉上午在外交部例行記者會，就以色列及伊朗衝突持續，政府有何因應方案，做以上表示。

他說，駐以色列代表處截至6月16日共協助16名台灣人離境，目前在以色列的台灣人約有280人，駐處持續與當地台灣人保持聯繫，並提供必要協助。此外，駐處也依據以色列政府的安全指引採居家辦公，持續服務並提供必要協助。

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他表示，目前掌握包括德黑蘭台灣貿易中心的孫主任在內，共有9名台灣籍人士在伊朗境內，原則上駐以色列代表處、駐杜拜辦事處及德黑蘭台貿中心均與他們保持聯繫，也隨時注意情勢發展，並於聯絡群組中提供相關資訊。

蕭光偉說，外交部自6月13日至今，駐館同仁皆持續關注當地情勢，並根據需要即時提供各項協助。（編輯：萬淑彰）1140617

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