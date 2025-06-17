加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

高市澄清路與光復路口 部分車道將縮減施工

2025/6/17 11:14（6/17 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高市鳳山區澄清路與光復路口20日至22日將進行排水改善工程，將分段局部縮減道路及進行車道管制，籲民眾減速通行。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月17日
高市鳳山區澄清路與光復路口20日至22日將進行排水改善工程，將分段局部縮減道路及進行車道管制，籲民眾減速通行。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市鳳山區澄清路與光復路因地勢較為低漥，市府將進行排水改善工程，水利局今天表示，6月20日至7月6日將於澄清路近光復路口分段局部縮減道路及進行車道管制。

鳳山區澄清路與光復路因地勢較低漥，遇豪雨常有積水情形，水利局向內政部國土管理署爭取經費約新台幣490萬元進行排水改善。

水利局今天新聞稿表示，將於澄清路與光復路口埋設長約22.4公尺、管徑60cm的鋼管2支，將側溝排水蒐集透過排水鋼管導流至府前滯洪池，降低光復路與澄清路路口一帶路面積水情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

該工程預計分3階段夜間及假日施工降低交通衝擊，包括6月20日晚上7時至6月22日下午4時、6月27日晚上7時至6月29日下午4時、7月4日晚上7時至7月6日下午4時。

水利局表示，施工期間，將於澄清路近光復路口分段局部縮減道路寬度及進行車道管制，於排水鋼管埋設及路面刨鋪作業期間，將加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，提醒民眾依指示行駛。（編輯：謝雅竹）1140617

#內政部
#光復路
#水利局
#高雄市
#鳳山區
#國土管理署
#澄清路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：