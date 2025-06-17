高市澄清路與光復路口 部分車道將縮減施工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市鳳山區澄清路與光復路因地勢較為低漥，市府將進行排水改善工程，水利局今天表示，6月20日至7月6日將於澄清路近光復路口分段局部縮減道路及進行車道管制。

鳳山區澄清路與光復路因地勢較低漥，遇豪雨常有積水情形，水利局向內政部國土管理署爭取經費約新台幣490萬元進行排水改善。

水利局今天新聞稿表示，將於澄清路與光復路口埋設長約22.4公尺、管徑60cm的鋼管2支，將側溝排水蒐集透過排水鋼管導流至府前滯洪池，降低光復路與澄清路路口一帶路面積水情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

該工程預計分3階段夜間及假日施工降低交通衝擊，包括6月20日晚上7時至6月22日下午4時、6月27日晚上7時至6月29日下午4時、7月4日晚上7時至7月6日下午4時。

水利局表示，施工期間，將於澄清路近光復路口分段局部縮減道路寬度及進行車道管制，於排水鋼管埋設及路面刨鋪作業期間，將加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，提醒民眾依指示行駛。（編輯：謝雅竹）1140617