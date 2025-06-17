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中國網路文學年增200萬部 讀者5.75億

2025/6/17 12:32
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（中央社台北17日電）據中國50家重點網路文學平台的數據，截至去年底，中國網路文學作品總量逾3300萬部，年增200萬部，增幅7%；網路文學用戶數量5.75億，年增10.58%；核心讀者年齡介於26至45歲之間。

中國官媒新華網稍早前披露上述數字。

據報導，去年中國網路文學用戶規模達5.75億，網路文學行業月活躍用戶約1.36億。核心閱讀群體為26至45歲的讀者，約占全部讀者的50%；20多歲的年輕讀者占比近25%，是讀者增量的主體；45至60歲讀者約15%，中年讀者比重持續上升；60歲以上的閱讀群體明顯擴大，占全部讀者比重已逾10%。

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報導並提到，去年中國網路文學海外活躍用戶約2億，新增註冊3000萬人，新增海外本土作者12萬人，新增海外本土創作作品50萬部，網路文學微短劇改編趨勢強勁。

截至去年12月，微短劇用戶規模達6.62億，市場規模已達人民幣504億元，首次超過同年電影票房總額，年新增微短劇改編授權逾1600部，年增81%，現存微短劇改編授權3700餘部。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140617

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