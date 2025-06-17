台南2男自製燃燒物施放拍片 遭警查獲送辦

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南2名男子仿效網路流傳影片，以金屬罐與酒精等材料自製會產生爆炸聲的燃燒物，昨晚在六甲區道路上點燃發出爆炸聲，還拍影片上網供人閱覽，經警方循線查獲送辦。

台南市政府警察局麻豆分局六甲分駐所副所長姜勝琳今天接受媒體聯訪表示，昨天在短影音平台TikTok有2名男子疑似於六甲區施放自製燃燒物案，調查為昨晚9時許在六甲區中正路上發生，畫面中2名男子點燃疑似自製燃燒物，發出爆炸聲響後，將燃燒物丟棄於道路上。

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姜勝琳表示，經調閱周邊監視器，並通知黃姓、陳姓2名男子到案說明，黄男辯稱於TikTok影片上看見有人製作此燃燒物（金屬罐加酒精），點燃酒精後瞬間蒸發所產生爆炸聲可以驅趕鳥類，故仿效製作，基於好奇將影片分享於TikTok供人閱覽。

姜勝琳指出，若上述行為調查屬實，將依違反社會秩序維護法63條1項4款偵辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，並呼籲民眾不要因一時興起或覺得好玩，做出類似危險行為，以免造成人員傷亡。（編輯：謝雅竹）1140617