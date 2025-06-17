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OneRepublic二訪港都 12/19再唱高雄巨蛋

2025/6/17 12:48
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（中央社記者王心妤台北17日電）搖滾天團共和世代（OneRepublic）將4度來台開唱，主辦單位理想國今天中午在臉書宣布好消息，預告他們將於12月19日二度重返高雄巨蛋開唱。

主辦單位前幾天陸續在臉書粉絲專頁釋出線索，包涵配上內文有電影「捍衛戰士：獨行俠」洗腦神曲I Ain't Worried以及Secrets的歌名彩蛋，引來不少網友留言敲碗等待。

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OneRepublic來自美國科羅拉多州，2002年成軍後，在全球數位串流平台已創下250億次的收聽次數，以Apologize爆紅，並陸續推出Stop and Stare、Secrets等經典歌曲。

此次演唱會，理想國會員可於23日中午搶先購票，24日下午全面開賣。（編輯：張雅淨）1140617

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