焦佑衡：華科事業群陸續交棒 掌握稀土材料技術

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（中央社記者鍾榮峰桃園17日電）華科事業群旗下被動元件廠華新科董事長焦佑衡今天表示，持續交棒計畫和整合集團內部事業，由新一代接班總經理，「自己要扮演好的投資者」。他也透露，華科事業群在中國大陸內蒙古包頭已掌握稀土技術跟材料，但未來仍須觀察出口政策協商與許可進展。

華新科上午在桃園楊梅舉行股東會，順利通過每股配發新台幣2.4元股息以及改選董事等議案，會後焦佑衡接受媒體採訪。

焦佑衡指出，華科事業群持續檢視集團競爭力，陸續交棒傳承計畫和整合集團內部事業，逐步把事業群交班新一代專業經理人擔任總經理，大部分接班的總經理年紀在50歲上下，有些才40多歲，但經歷和歷練相當豐富。

他說，年紀不能代表一切，責任是要順利交給下一代接班，自己角色「要扮演好的投資者」，例如華新科總經理曾明燦，在被動元件領域具有深厚的專業學養和資歷，也在華科事業群歷練許久。

焦佑衡表示，華新科暫時沒有併購計畫，華科事業群已有相當規模，在全球設立60多個廠區，考量外部經濟環境和策略變化，會花較多時間整合各事業單位，淘汰一些弱勢產品，整併類似產品及產線，優化競爭力。

他表示，2024年底華科事業群旗下精成科收購PCB日商Lincstech、布局AI伺服器等，今年2月華新科轉投資閎暉公開收購日本FDK株式會社約45%股權，切入能源電力產品，集團相關布局漸趨完整。

焦佑衡透露，透過FDK旗下位於中國大陸內蒙古包頭的稀土公司，華科事業群掌握稀土材料、冶煉加工技術及研發人才，集團掌握稀土來源跟材料，但後續仍須觀察各國之間出口政策決定。

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展望全球市況，焦佑衡分析，整體需求沒有太大變化，「經濟狀況沒這麼差」，但不確定因素多，包括關稅、中東衝突、匯率等，使得消費者信心較弱，但產品應用越來越複雜，電子零組件使用量沒有減少，他對未來市況仍相對樂觀。

華新科與旗下子公司在2023年6月底公告一連串總經理職務調整，華新科當時表示，集團職務調整是為了培養高階經理人、落實接班人計畫。（編輯：楊蘭軒）1140617