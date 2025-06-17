王滬寧出席兩岸融合推進會：暢通台青到大陸發展

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）兩岸融合發展示範區建設專題推進會15日在福建廈門召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，並指要暢通台青到大陸發展管道。

據中國官媒新華社昨天報導，王滬寧在會上表示，要發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，加強政策和制度創新，致力於促進兩岸經濟文化交流合作。

王滬寧表示，要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，增強兩岸融合發展政策舉措的協同性。要聚力兩岸融合發展加強創新突破，提升涉台營商環境，加強對台胞台企的關心幫助，吸引更多台胞台企到大陸發展、參與中國式現代化進程。

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他聲稱，要尊重、關愛、造福台灣民眾，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，提升台灣民眾融入感和歸屬感，促進兩岸民眾心靈契合。要暢通台灣青年來大陸發展管道，擴大兩岸青年共同朋友圈和事業圈。

據報導，中共中央台辦、國家發展改革委、福建省負責官員介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況。中國大陸教育部、財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家移民局負責官員作了發言。（編輯：張淑伶）1140617