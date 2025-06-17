罷團指洩漏政府資訊給國台辦 鄭正鈐：不實指控

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北17日電）「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博今天說，吹哨者檢舉指出，國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中國資金選舉、洩漏政府資訊和立法院資料給國台辦，更浮報助理薪資、侵占選舉經費等。

鄭正鈐說，從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料與國台辦。罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告。針對接二連三不實的指控，他也將進行法律追訴，絕不寬貸。

林志潔、戴振博及民進黨立法院黨團書記長陳培瑜上午在民進黨團召開「吹哨者踢爆鄭正鈐多重違法行為，涉洩漏國安情報、侵佔政治獻金、中資介入選舉」記者會，並播放吹哨者檢舉音檔。

吹哨者指出，作為鄭正鈐的助理，看到鄭正鈐手機中很多對話內容，包括鄭正鈐的競選物資由中國贊助、把政府檔案傳給國台辦人士。此外，選舉期間，鄭正鈐要公家隨扈幫忙開車，還沒有幫員工保勞健保等。

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林志潔說，根據檢舉內容，鄭正鈐接受中資贊助介選，還涉嫌洩漏政府資訊與立法院資料給國台辦，另外涉浮報助理薪資、侵占選舉經費等，以及漠視員工權利，未依規定投保勞健保。

戴振博質疑，鄭正鈐是否因為收受中國利益，才支持兩岸人民關係條例的修法，要把台灣海峽變成中國的內海，犧牲台灣國家安全。鄭正鈐就是中國統戰在地協力者，他們會將蒐集的資料向地檢署告發。（編輯：萬淑彰）1140617