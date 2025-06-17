貿協共享辦公室開幕 首年進駐享前2月免租金優惠

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（中央社記者劉千綾台北17日電）外貿協會插旗共享辦公室市場，貿協TAI-ONE SPACE智能共享辦公室今天正式開幕，董事長黃志芳表示，共享辦公室面積達1200坪，設置323席工作座位，是目前全台規模最大的單層共享辦公室，另可提供1至60人使用的辦公空間，打造多樣工作環境需求，每席座位平均月租金約新台幣1.2萬元，首年進駐的團隊將享有前2個月免租金優惠。

世貿中心2樓曾為展覽場地空間，貿協看好共享辦公室趨勢，歷時1年整修裝潢，將空間轉型為共享辦公室，希望結合世貿中心的商業能量和交通便利等優勢，提供企業現代、彈性的辦公環境。

黃志芳表示，在數位化、AI時代，辦公已經不再侷限傳統辦公場域，共享辦公室是全球趨勢，可以交流創意、整合資源，也是夢想發芽最好的搖籃。

他進一步表示，TAI-ONE SPACE名稱由來，是透過徵詢貿協員工想法以及AI建議等，最後決定挑選來自年輕同事提議的名稱TAI-ONE SPACE，和Taiwan發音一樣，也代表希望「Taiwan Number One」的意涵。

黃志芳表示，共享辦公室的公共空間占50%以上，提供最高CP值，尤其是針對1至5人、不需要很大辦公空間，最大辦公室可以容納60人，歡迎新創中小企業、科技公司進駐，也提供短期方案以符合數位遊牧人才需求。

黃志芳透露，現在已有2家公司簽約2年以上，分別為全球連鎖加盟、智能販賣業者，預計6月23日進駐。

經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉表示，去年會展產業產值新台幣490億元，成長約16%，去年來台參展的外籍人士高達24萬人，創造經濟效益高達197億元，期許未來TAI-ONE SPACE共享辦公室提供CP值很高、彈性多元的辦公環境，為中小和新創業者創造全新的機會，也能帶動周邊城市商圈、消費及人才技術交流等。

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台北市政府產業發展局局長陳俊安表示，台北涵蓋全台一半以上的新創動能，台北市現在有13個共享辦公室，但信義計畫區一直沒有共享辦公室，希望未來可以和貿協推動合作協定，讓所屬基地的新創團隊互相激盪想法。

貿協表示，TAI-ONE SPACE智能共享辦公室擁有超過1200坪單層開放空間、323席工作座位，是目前全台規模最大的單層共享辦公室，每席座位平均價格約新台幣1.2萬元。此外，單人的自由辦公桌每日費用500元，使用者還可免費使用咖啡、茶水和公共空間等設施。（編輯：潘羿菁）1140617