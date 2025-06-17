中共港澳辦主任夏寶龍將考察香港 關注國安問題

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（中央社記者張謙香港17日電）香港行政長官李家超今天宣布，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍明天將來港考察調研5天，期間將會出席由港府舉辦的「香港國安法公布實施5週年論壇」。

李家超上午向媒體表示，夏寶龍此前已兩次來港考察調研，此行也會考察香港經濟、社會最新情況，接觸不同人士及聽取意見。

他說，夏寶龍此行來港，代表他既重視香港國安法的實施，也重視香港的發展。

2019年香港「反送中」爆發後，北京十分關注香港情況可能觸發中國國家安全，香港自此先後實施了國安法以及根據基本法23條訂定了維護國家安全條例。這些法律涉及對分裂（中國）國家、勾結外國勢力危害國家等罪的懲罰。

國安法已實施將近5年，維安條例也實施了1年多，北京至今仍高度關注香港的國安問題，其駐港國安公署上週更首次與港方聯合執法，調查一起國安案件，案件涉及6人及一個組織。

香港警方至今沒有公布這起案件太多詳情。

在同一天稍晚，香港勞工組織「中國勞工通訊」宣布解散，創辦人韓東方對外表示，解散是因為「財政問題」。

根據網路資料，1989年北京爆發民主運動，當時韓東方積極參與其中，被視為「八九民運」的工運領袖。「六四事件」後，韓東方被中國當局逮捕並遭囚禁了22個月。

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1991年4月，韓東方因結核病保外就醫，在美國接受了為期一年的治療後，於1993年8月15日返回中國，但在廣州被逮捕及被驅逐出境，輾轉前來香港，1994年在港創辦勞工通訊，此後獲得香港身分證。

據過往報導，勞工通訊主要關注中國大陸的勞工事宜，鮮少捲入香港勞工問題，也與香港泛民主派勞工組織保持距離，運作方向頗為清晰明確。（編輯：周慧盈）1140617