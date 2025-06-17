就業競爭激烈中國畢業生付費找實習 規模逾8億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國就業市場競爭激烈，畢業生付費找實習傳聞不斷。BBC今天報導，為實習機會付費的灰色市場規模一年估計達人民幣2億元（約新台幣8.1億元）。

中國教育部和人力資源社會保障部去年11月公布數據，2025屆中國大專院校畢業生規模預計1222萬人。英國廣播公司（BBC）中文網報導，隨著中國畢業生人數屢創新高、求職升學門檻越高的情況下，付費實習產業需求旺盛。

來自中國的香港樹仁大學大一學生范瑋騏表示，公司希望畢業生一出校園就有較長時間的工作經驗，從大一就要開始實習，並在寒暑假期間累積實習經驗，才可能達到要求。

據中國人才招聘平台智聯招聘發布的「2024大學生就業力調研報告」，就業前有過實習經驗的學生占78.4%。前中國教育培訓機構從業人員楊先生表示，付費實習產業的確有需求，估計在中國的規模一年約為2億元。

報導指出，提供付費實習服務的公司大多數是網路上的求職機構。在傳媒行業人資單位工作的Eric透露，付費求職產業最早可追溯至留學仲介，留學仲介主要提供學生申請留學的相關服務，現在已發展到實習產業。

報導提到，這些仲介會在社群媒體上發布他人分享入職大企業經歷的相關貼文及影片，並以實習內推、背景提升、名企實習等話術吸引學生，或偽裝成學生、求職者、人資單位人員攬客。

報導指出，仲介之間也存在差別，較早成立的機構會提供求職錄播、直播課程、筆試及面試題庫、臨場模擬，還有導師指導、內推及入職後的全流程陪跑式服務。新興機構則更注重細分行業，有的以金融方向為主，有的專注商科跨其他專業的求職計畫，有的機構甚至聲稱擁有中國國企、央企資源。

Eric表示，目前還存在私人工作室在小紅書、淘寶、等平台攬客，提供面試輔導、履歷潤色等服務。

留學培訓機構「超級學長」諮詢師透露，市面上的付費實習分為「走人事」和「不走人事」，區別在於受聘人員是否經過企業人事部門正規聘請流程，以及是否在企業的人事系統中登記留名。其中，不走人事的實習俗稱「打黑工」，適合申請研究所和已畢業人士，目的是短時間內快速充實履歷。

中國頂尖互聯網企業前員工李抒彥表示，她曾在招聘網站上被求職仲介邀請擔任「留學背景提升項目遠程導師」，需要安排任務給學生並給予反饋，再提供推薦信供學生申請研究所使用，仲介承諾每次支付數千至2萬元的報酬。

李抒彥從未回覆過這些訊息，但她表示，有的員工會招聘「小黑工」做自己助手，不會經過人事部門認證，也不會支付薪酬。

另外，有些機構會偽造假實習。前從業人員楊先生就坦言，有的仲介會打造空殼公司讓學生遠程參與實習，相關實習計畫幾乎是假的，實習證明也大概是用製圖軟體製作出來的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范瑋騏表示，今年2月透過實習仲介得到寶潔（P&G）的市場營銷實習機會，但實習地點並非是寶潔在廣州的辦公室，而是在另一處辦公地，在平台上不能搜尋到該地點。

有些學生意識到被騙後通常很難要回錢財。楊先生表示，就像健身房捲款跑路一樣，仲介賣的產品本身有問題，仲介知道這筆錢無法「落袋為安」，就會跑路。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140617