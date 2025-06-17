媒體指陳明文不請自來參加考察及施壓 蔡易餘駁斥

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（中央社記者王揚宇台北17日電）媒體報導指立法院經濟委員會召委、民進黨立委蔡易餘去嘉義縣考察時，前立委陳明文不請自來，還在會中開砲施壓。蔡易餘今天說，他請陳明文參加會議，陳明文已無公職，無權何來施壓，不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實。

鏡週刊報導提到，蔡易餘4日去嘉義縣考察，聽取茶改場南遷、設立梅山試驗站等議題，陳明文不請自來，還對農業部長陳駿季下指導棋、嗆聲等。

蔡易餘今天透過媒體群組表示，會召開茶改場協調會，是因為地方反映疑遭政府「跳票」，考察會議是他請前嘉義縣山區立委陳明文參加，因為地方都知道，茶改場的爭取建設過程，陳明文是最清楚的，而陳明文出席會議並站在民眾的角度來發聲，這很正常。

蔡易餘說，他開過很多場協調會，會議過程很常有不滿的情緒，但不能說不滿就是施壓，況且陳明文現在已無公職，完全是站在地方未來產業發展及民眾的角度來幫忙發聲，無權何來施壓，面對政府答應設址卻一拖再拖，地方鄉親感到遭政府「跳票」的這種情況，任誰都會憤怒。

此外，報導提到有知情人士爆料，陳明文希望藉由茶改場南遷案，讓其家族已購入的番路鄉土地獲得開發。

蔡易餘說，爆料者用炒地皮的說法來打假議題，完全扭曲地方鄉親對大阿里山高山茶產業未來發展，真的可惡至極，因為報導提到購入的土地和茶改場設址地點，一南一北，整整隔了一大座山，2個點更是在不同的區域，要說這是在炒地皮真的太好笑。

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蔡易餘說明，爆料者不僅根本不了解番路地理位置，時間也差很大，因為民國91年陸續購入的土地，是靠近竹崎鄉內埔，屬於番路鄉北端，而時任行政院長蘇貞昌110年宣布茶改場設址在阿里山公路上，屬番路鄉南端，區域不同，之間隔一座山脈阻隔，地點、時間相差甚遠，無法互相影響。

蔡易餘表示，嘉義縣山區的建設不能讓有心人藉由假議題爆料來扭曲事實，想藉此毀掉大阿里山高山茶產業的未來發展，這是他絕對不允許的事情。（編輯：謝佳珍）1140617