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改善海洋環境 花蓮啟動廢魚網回收目標45公噸

2025/6/17 10:23
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮海岸線逾百公里，廢棄漁網與漁具傷害環境和生態，花蓮縣政府與民間合作，持續推動廢棄漁網收購獎勵制度，今年目標回收量45公噸，盼能改善海洋環境並促進資源循環利用。

花蓮縣政府環保局表示，為確保回收計畫成功推行，與花蓮區漁會在花蓮縣漁會大樓前廣場設置廢魚網回收點，將於20日展開回收行動，114年度目標回收量為45公噸，依據廢漁網再利用可回收程度的差異，每公斤發放新台幣10至15元不等的回收獎勵金。

所回收的廢魚網經分類並妥善處理，其中可回收部分可作為再生材料使用，製作服飾、背包、輪胎、運動用網、養殖漁網及工程塑膠等新產品，再生塑膠相比於原生料減少15%的能耗及49%的碳排放，加速淨零排放進程，實現永續目標。

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花蓮縣政府環保局指出，廢棄漁網、漁具是漁業活動中經常產生的廢棄物，若未經妥善處理，將對環境造成嚴重威脅，也可能導致魚群、鯨豚、海龜纏繞死亡。根據相關調查，每年全球海洋中約有10%的塑膠垃圾來自廢棄漁具，棄置的廢魚網會形成所謂的「幽靈漁具」在海中長期存在，隨時間逐漸分解成微塑膠，被海洋生物攝入後進一步進入食物鏈，對人體健康構成威脅，全面性危及整個生態系統的健康。

花蓮縣政府表示，民間攜手合作，從預防、減緩、復原三管齊下，同心協力為海洋保育努力，從源頭攔截廢棄漁網，希望透過觀念改變，加上實際行動，讓漁業經營、海洋環境及漁船安全獲得改善，以達到聯合國永續發展目標-清除海漂垃圾、維護海洋環境。（編輯：謝雅竹）1140617

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