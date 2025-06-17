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麗嬰房出售上海公司股權 估交易價格最高逾17億元

2025/6/17 08:19
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（中央社記者吳家豪台北17日電）老字號童裝品牌麗嬰房宣布，為活化中國資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元（新台幣15.15億元至17.2億元）之間。

麗嬰房發布重大訊息說明，目前已與特定投資人達成合作意向，並於16日由董事長代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售合作備忘錄（MOU）。

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麗嬰房指出，此次MOU簽署為重要里程碑，象徵在中國的輕資產策略轉型已成功取得進展。關於股權出售具體細節，將於完成相關必要程序後，另行提請董事會討論正式股權出售合約，並依規定辦理公告申報。

麗嬰房在中國有2家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，此為麗嬰房在中國的總部；至於麗嬰房在中國的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。（編輯：楊凱翔）1140617

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