北市電動公車起火 高雄停駛安檢、台南專案保養

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（中央社記者蔡孟妤、楊思瑞高雄17日電）台北市昨晚發生電動公車火燒車，高雄市共有同廠3輛同年但不同型車款，將停駛進行全面安檢；台南市政府初步清查有同廠電動公車38輛，已要求車廠1週內完成電池電系專案保養。

台北市敦化北路16日晚間8時43分發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，整輛公車都冒出熊熊大火和濃煙，疑因電動公車電池故障釀禍。

車廠華德動能今天上午發布重大訊息表示，車輛電池日本製造，沒有任何事故紀錄，電池箱及系統也取得歐洲安全法規安全認證，車輛起火原因，技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。

高雄市長陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，經查該車是2021年出廠的車款，高雄市有同廠牌3輛同年但不同型的車款，這3輛車將停駛並進行全面安全檢查。

陳其邁表示，該車廠所出廠的車輛，會針對包括電機、電池等相關設備來進行清查，並由市府交通局針對公車安全部分做詳細檢查，「不是只查華德，其他的我們也會徹查」。

交通局表示，高雄市有同廠牌、同年度但不同車型的車款，電池也不同，今天均會先停駛，進行電池管理系統等相關檢查，待檢查完畢，確認沒問題後再復駛。

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至於在台南市的部分，台南市政府初步清查目前有同廠牌電動公車38輛，但與台北市當事車輛不同批次，並已要求車廠1週內完成電池電系專案保養。

台南市公共運輸處長吳俁之今天告訴中央社記者，經清查台南市公車業者使用車輛，目前共有38輛與台北市當事車輛同廠牌電動公車，但不同批次，年份較新，調閱檢修紀錄均有按時保養且狀況正常，並在上午以最速件公文函請車廠立即針對相關車輛於1週內完成電池電系專案保養。（編輯：謝雅竹、黃名璽）1140617