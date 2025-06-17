北市262電動公車起火 華德動能：電池無事故紀錄

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）大都會客運262路電動公車發生火燒車意外，華德動能今天上午發布重大訊息表示，車輛電池日本製造，沒有任何事故紀錄，電池箱及系統也取得歐洲安全法規安全認證，車輛起火原因，技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。

台北市敦化北路16日晚間8時43分，發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，整輛公車冒出熊熊大火和濃煙，疑因電動公車電池故障釀禍。

華德動能表示，車輛電池由日本製造，並無任何事故紀錄，電池箱及系統也取得歐洲安全法規ECE-R100-2安全認證，若有任何異常均有保護機制。

對於車輛起火原因，華德動能表示，公司技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。

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華德動能說明，公司出廠產品均投保產品責任險，此次大都會客運電動大巴士發生車輛故障引發起火燃燒，對華德動能並無重大財務影響。

受消息衝擊，華德動能今天盤中股價下挫超6%。（編輯：潘羿菁）1140617