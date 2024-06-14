鋰電池起火怎麼辦？手機別邊睡邊充電 安全須知一次看

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（中央社網站）新北市土城區13日凌晨住宅火警釀3死，疑為充電中鋰電池爆炸起火肇禍。近年消費電子產品普及，鋰電池應用範圍越來越廣泛，你知道哪些產品含鋰電池嗎？充電時有哪些NG行為？如果不慎起火又該怎麼辦？中央社整理相關資訊帶你一次了解。

常見鋰電池有哪些？

鋰離子電池（簡稱鋰電池）屬於二次電池，因體積小、蓄電量高且無記憶效應等優點，許多3C產品、家電都以鋰電池作為電源，包含手機、筆電、平板電腦、相機、行動電源、隨身小電扇、電動汽機車等等。但因電池內部電解質屬易燃物，有較高危險性，民眾使用相關產品應特別留意安全性。

鋰電池為什麼會起火？

當鋰電池使用時溫度持續升高，引發其他連鎖放熱效應，會導致電池自行加熱，溫度快速上升起火爆炸，稱為熱失控。什麼情形可能會導致熱失控？一為電池不當負載時引起的內部反應，例如過充（充電電壓過高）、過度放電、外部短路。另一狀況則是電池遭受外力，如撞擊、穿刺、壓碎時，會使電池內部瞬間局部短路，產生高溫熱點。

睡覺時幫鋰電池充電的隱藏風險

根據台電說明，睡覺或外出時，3C產品或電器等應先拔除充電電源，除了發生緊急情況能及時處理，也能避免過度充電影響電池壽命。

台電列出7點充電原則，提醒民眾注意：

1.避免在無人看管或夜晚睡覺時充電

2.依說明書指示進行充電

3.周圍不要有易燃物

4.不要在太潮濕、高溫的地方充電

5.最好使用原廠充電線，效率較好也安全

6.充電線老舊、破損要記得更換

7.有異味或膨脹等情況，要立即拔電源

此外，消防署指出，3C產品充電時應避免在陽光直射處、高溫或易燃物附近充電，尤其應避免放在床上。若擔心發生意外，可將其放在馬克杯內。台北市政府消防局建議，使用鋰電池應購買原廠或經經濟部標準檢驗局認證產品，並按說明書操作，使用專用電池和充電線。

長時間不使用電池時需取出放在乾燥、陰涼處，避免電池與金屬物品接觸，防止短路。發現電池變形、膨脹、漏液、生鏽或異常高溫，則需停止使用。

（消防署提供）

小型鋰電池起火怎麼辦？

消防署表示，遇到手機、筆電、行動電源等小型鋰電池起火，使用乾粉滅火器有機會撲滅；但若能將起火的小型鋰電池直接泡在水桶裡，滅火效果更佳。

電動車等大型鋰電池起火如何處理？

若是電動機車、電動車等大型鋰電池起火，需要大量的水進行持續散熱與降溫，減低並阻斷電池芯熱失控，一般的滅火器已經難以完全滅火，建議立即撥打119。使用滅火毯（也稱防火毯）覆蓋車體，也可有效防止火勢擴散蔓延。

​同時，電動車鋰電池熱失控自燃時可能產生有毒氣體，對呼吸道系統或皮膚造成危害，因此發生應盡速遠離車體並站在上風處。且因電動車無引擎聲，為避免暴衝造成二次意外，也應避免站在車頭處。

鋰電池怎麼回收？

鋰電池廢棄時可能仍有殘餘電力，隨意丟棄有釀災及環境汙染風險，應將廢棄電池放至超商、超市、藥妝店、3C通訊行等回收點，也可交由資源回收車人員處理。民眾亦可透過環境部資源循環署資源回收網，查詢經環保機關核可的回收廠商。（編輯：黑立安、曹亞沿）1130614