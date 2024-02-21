回收鋰電池未妥善貯存易釀火災 最高可罰30萬元

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（中央社者張雄風台北21日電）由於天氣乾燥炎熱疑引發鋰電池釀災，讓人關注回收鋰電池存放問題。環境部今天表示，目前法規針對民間回收及處理廠的業者皆有相關規範，若未妥善貯存回收最高可罰新台幣30萬元。

新北深坑昨天某連棟式倉儲火警的刺鼻異味擴散至雙北，據指出此處放置藍牙耳機等電子產品與鋰電池。無獨有偶，嘉義市環保局永續循環園區昨晚火警，環保局推測起火原因為近日天氣乾燥，回收物項目夾雜的鋰電池易受熱起火。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎告訴中央社記者，環境部規範廢棄鋰電池應妥善貯存對象，主要為回收及處理廠的業者，北市深坑業者存放如藍牙耳機等電子產品，就資料來看屬於新品，不在回收貯存相關規範內。

此外，翁文穎進一步說明，電子產品中可能包含其他充電電池，且各種鋰電池成分不盡相同，因此實際異味產生原因需要進一步檢測，才能確認。

翁文穎表示，若回收業者未依設施標準規定存放鋰電池等物品，依廢清法可處新台幣6萬至30萬元罰鍰；鋰電池回收最主要有「3要1不」的要求，包含要放電、要區隔、要監控，以及不得擠壓。

翁文穎解釋，一般鋰電池中包含鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰等三元聚合物，這些汰役電池主要是透過破碎分離後製成黑粉，品質較佳的會還原成鋰、鈷、錳或鋁等原料；品質較差的會投爐做為煉鋼、煉鐵等用途。

根據環境部調查，目前二次鋰電池（含電動汽機車、3C 產品及含二次鋰電池商品）回收量約600公噸，預估2025年台灣二次鋰電池廢棄量年約1100公噸。（編輯：李亨山）1130221