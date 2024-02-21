深坑火災惡臭瀰漫多處 雙北：不適用異味污染物官能測定

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（中央社記者陳昱婷、楊侃儒台北21日電）昨日深坑火災，因現場儲存大量的電子通訊產品，刺鼻異味擴散雙北多處地區，是否進行異味污染物官能測定，雙北均表示此次較不適用此測定。

台北市環保局環保稽查大隊大隊長顏伶珍表示，異味污染物官能測定通常是針對固定污染源，例如在工廠或餐飲業油煙排放口採樣，此次新北深坑大火則影響範圍廣泛，較不適用此方式，「所以沒有想過要做官能檢測」。

新北市環保局簡任技正許銘志表示，這次深坑大火較不會使用異味污染物官能測定，此次是使用檢測氣味的手持式儀器電子鼻進行監測，判定火災現場空氣品質，以協助救災。

至於廠商是否涉及違反法令部分，許銘志說，目前以救災為主，起火原因尚待釐清，待事故判定是否有涉及空氣污染防制法第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令，則將依法告發處分。

新北市環保局今天發布新聞稿表示，目前鄰近相關監測站（木柵及新店空品監測站、深坑微型感測器）PM2.5、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫數據皆符合標準，環保局將持續監控空氣品質狀況。（編輯：吳協昌）1130221