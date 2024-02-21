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深坑火災飄惡臭 新店耕莘醫院收治呼吸不適病患

2024/2/21 18:25（2/21 18:31 更新）
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住在新北市新店區捷運大坪林站附近的簡姓民眾21日受訪表示，20日晚間深坑大火後他就一直聞到刺鼻味，感覺頭暈、噁心、想吐等，實在受不了就到耕莘醫院就診；上午起床後，咳嗽時還是會咳出一些黑色微小粒子。中央社記者楊侃儒攝 113年2月21日
住在新北市新店區捷運大坪林站附近的簡姓民眾21日受訪表示，20日晚間深坑大火後他就一直聞到刺鼻味，感覺頭暈、噁心、想吐等，實在受不了就到耕莘醫院就診；上午起床後，咳嗽時還是會咳出一些黑色微小粒子。中央社記者楊侃儒攝 113年2月21日
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（中央社記者楊侃儒新北21日電）新北深坑火災刺鼻異味擴散雙北，新店耕莘醫院指出，今天上午急診室收治1名因感呼吸不順而送醫病患。另有民眾說，他感到刺鼻想吐，昨晚到新店耕莘醫院耳鼻喉科就診。

居住在新店區民權路、捷運大坪林站附近的簡姓民眾下午接受媒體訪問時表示，昨天火警發生後，他將窗戶關閉，但味道還是持續飄進室內，他一直感到刺鼻味，隨後味道越來越重，他出現頭暈、噁心、想吐等狀況，擔心味道會對身體造成影響，昨晚受不了就立即到新店耕莘醫院耳鼻喉科就診。

簡姓民眾說，今天上午起床後，咳嗽時還是會咳出一些黑色微小粒子。他形容這次火警產生的味道就像有人在燒東西，燒出很重、很臭的味道，戴上口罩依然聞得到濃厚刺鼻味。

另外，新店耕莘醫院指出，今天上午急診室有收治1名呼吸道有肺阻塞的病患，據家屬說此病患這2天感到較喘，由家人送醫，但目前無法判定是否與這次大火有關。

新店耕莘醫院行政副院長陳正文表示，當粒狀懸浮微粒濃度增加的時候，從眼睛、鼻子、咽喉到氣管都會有不舒服感覺，當外在刺激增加時，對長期有呼吸道不適的病人來說負擔會變重。

陳正文指出，民眾在戶外建議戴上口罩，若有N95是最好，在家裡要緊閉門窗，同時打開空氣清淨器及室內禁菸，避免進一步污染空氣而加重本身有呼吸道疾病的家人。

新北市衛生局表示，深坑衛生所門診自今天起連3天採隨到隨看，並提供專線電話02-2662-1567供民眾諮詢。建議民眾由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露。（編輯：戴光育）1130221

新北深坑一間電器公司20日晚間發生火警，目前火勢雖已控制，但飄散濃煙及味道造成部分民眾身體不適。新店耕莘醫院行政副院長陳正文（圖）21日受訪時建議民眾在戶外最好戴上口罩，若有N95最好；在家裡要緊閉門窗，同時打開空氣清淨器及室內禁菸，做好防範。中央社記者楊侃儒攝 113年2月21日
新北深坑一間電器公司20日晚間發生火警，目前火勢雖已控制，但飄散濃煙及味道造成部分民眾身體不適。新店耕莘醫院行政副院長陳正文（圖）21日受訪時建議民眾在戶外最好戴上口罩，若有N95最好；在家裡要緊閉門窗，同時打開空氣清淨器及室內禁菸，做好防範。中央社記者楊侃儒攝 113年2月21日
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