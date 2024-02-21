深坑火災飄惡臭北市民批反應慢半拍 蔣萬安：該懲處就懲處

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）新北深坑一處工廠發生大火，許多台北市民抱怨吸了整晚惡臭，批評市府反應慢半拍。台北市長蔣萬安今天要求環保局檢討，該懲處就懲處，不允許再發生未即時向市民說明的情事。

台北市政府今天舉行維護公共安全督導會報，臨時新增議程，要求相關局處針對新北深坑火警案報告。環保局統計，昨晚至今天中午12時，共接獲97通反映氣味的電話陳情；另針對民眾擔心的氟化氫及戴奧辛2種有毒氣體，已請工研院及SGS前往政治大學及木柵國小採樣。

衛生局指出，木柵周遭萬芳醫院等醫療機構回報，目前因呼吸道或心血管疾病就醫的患者，並沒有增加趨勢，將請醫療院所預先整備量能，並即時回報是否有特殊就醫狀況。

蔣萬安要求環保局，以最快速度採樣並檢驗空氣中有無氟化氫及戴奧辛，一有結果立刻對外說明，同時檢討空品檢測項目、方法、標準，「臭味沒有檢測指標不能成為藉口」。

蔣萬安也要求環保局針對此次事件提詳盡的檢討報告，將依據報告進行懲處，給市民清楚交代，絕不允許再發生沒有第一時間清楚說明的狀況。

此外，蔣萬安指示台北市政府副秘書長張溫德，邀集相關單位徹底檢討橫向及垂直通報機制，還有跨縣市聯繫平台，精進每個環節，未來應即時掌握並回應民意，讓市民知道發生什麼事、該怎麼處理、要準備什麼。

蔣萬安強調，基北北桃現在是一日生活圈，不會因為事發地點在台北以外就不關台北的事，市府一定要站在民眾立場、協助解決問題。（編輯：張銘坤）1130221