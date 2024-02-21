深坑大火惡臭引抱怨 雙北市民指資訊不足應變慢

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（中央社記者黃旭昇、陳昱婷台北21日電）新北深坑大火引發惡臭，雙北環保監測空氣品質未達污染，但臭味與資訊不足惹民怨。北市府今天說，會檢討改進。新北表示，有通知北市應處，也以社群通知下風處里長。

新北市深坑區北深路三段一家公司倉庫，20日發生火警，大量濃煙直竄。由於堆放大量藍牙耳機、LED燈等含有鋰電池的3C產品，火警引發臭味。

因雙北都聞到刺鼻異味，其下風處味道非常嗆鼻，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜臉書（Facebook），都遭市民湧入反映，質疑沒有在第一時間對外說明。

雙北各黨派議員也不滿市府通報機制、緊急應變的速度過慢，連最基本的災情分析、監測結果都沒有彙整，市民無法透過官方資訊獲悉空氣是否有毒害物質。

台北市環境保護局空污噪音防制科長邱天安說，臭味源頭是新北火警，北市從昨晚至今天，監控空氣品質數值都在正常範圍內；故未認定為空污事件，才未啟動相關應變措施。

台北市環保局長吳盛忠說，空氣品質與臭味不同，北市各空污指標都在標準內，也沒測到一氧化碳、硫化氫等危害性氣體。對於民怨，將檢討各環節是否有改進空間。

新北環保局長程大維告訴中央社記者，20日晚間8時許，接獲火警通報與大量民眾陳情後，於深坑及新店一度出現PM2.5濃度短暫峰值，但並未超標。

他說，空氣品質雖未超標，但民眾抱怨不斷。昨晚9時左右同步通知下風處的台北市環保局，也於新北環保局臉書提醒民眾防範；新店區、永和區、深坑區並透過LINE管道，通知在地里長。往後，會發布新聞加強讓民眾知悉訊息。

雙北的環保局說，依「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，市政府針對境外污染等，訂有「空品不良事件應變措施」；若監測空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康等級時，北北基桃4個市，會啟動「跨區聯合應變」，擴大查核污染源並加強防制，以減緩空氣品質惡化。

台北市環保局說，另訂定「空氣污染突發事故緊急應變措施計畫」，因應不明有毒氣體洩露情形。

新北環保局說，空污突發事故緊急應變程序時機是，空污導致10人以上送醫就診。工廠事故污染範圍涵蓋規模達30人以上之學校、醫療、社會福利機構或公眾活動區域，或污染程度嚴重影響空氣品質等。（編輯：李錫璋）1130221