深坑火警異味刺鼻 新北採樣2次空氣送實驗室判定

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市環保局今天說，昨天上午10時、11時，分別在火災現場下風處的東南科技大學附近，採樣2次空氣品質，並將樣本送到實驗室判定。判定結果的科學數據，將會儘速出爐。

環保局表示，昨天上午在深坑火警現場，採集空氣樣本送實驗室檢驗異味。此次火警產生刺鼻臭味引民怨，研議將來納入「聞臭師」可行性，彌平民眾感受與法規間的落差。

深坑火警刺鼻臭味引發民怨，新北環保局長程大維今天在記者會表示，將邀基隆、台北、新北、桃園市，檢討「跨域空污及異味通報機制」，透過科學、客觀的判定方法處理異味問題。

環保局說，目前的空氣品質通報機制，以儀器偵測研判為主，並沒有「聞臭師」（異味嗅覺判定員），但與民眾實際感受的味道產生落差。環保局會重新檢討應變與通報做法，將異味感受納入現行應變體制當中，以彌平感受落差。

環保稽查科股長黃美玲接受中央社記者電訪表示，以往接受民眾的異味陳情時，會先以電子鼻先初步偵測，若儀器出現數值，會出動人工採樣空氣後，交實驗室由「聞臭師」依標準檢測「異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法」判定。

她說，新北市因屬都會區，接受民眾陳情異味的多以餐廳油煙居多，或林口與山區的畜牧業等。去年2月底，新莊區瓊林里、建安里飄出類似燃燒塑膠的臭味，居民飽受困擾，環保局也有出動「聞臭師」判定。

環保官員說，異味陳情不只是臭味，無論甜味、苦味、酸味或香味，只要引起厭惡或其他不良情緒反應的氣味，就符合異味的定義。統計民國112年共接獲105件異味陳情。

環保局說，訓練有素的「異味嗅覺判定員」，篩選資格為，沒有呼吸道疾病，且進入「官能測定室」測試前，不能噴香水、上濃妝，也不能生病、睡眠不足或精神不濟。

官員說，判定員經過「五味」考驗，分別是花香、糖焦、汗臭、糞臭和成熟果實味，能準確辨認出這些味道，才有資格當「嗅覺判定員」。（編輯：方沛清）1130222