拒因深坑大火臭味懲處同仁 吳盛忠辭北市環保局長

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市環保局長吳盛忠今天表示，因不想深坑大火臭味案懲處同仁，已向市長蔣萬安請辭，就算獲慰留也不會留下，「瀟灑走一回」，未來還會在台灣服務，但會先去美國看家人。

日前新北市深坑一處工廠發生大火，許多台北市民抱怨吸了整晚惡臭，批評市府反應慢半拍。台北市長蔣萬安要求環保局檢討，該懲處就懲處，豈料今天就傳出環保局長吳盛忠請辭消息。

吳盛忠向中央社記者證實此事，表示身為局長，做不出為了自保而懲處同仁這種事，同仁在火警當天都忙到半夜，相關檢測都過關，也未釀傷亡；吳盛忠說，空污專業的他自請處分。

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吳盛忠說，他在北市府的階段性任務已完成，即便獲蔣萬安慰留也不會答應、去意堅決，「瀟灑走一回」，未來還是會在台灣工作，但下一步會先去美國探望家人。

蔣萬安今天下午出席228追思會，會後聯訪時被問及此事表示，有任何人事調整確定會對外說明，但也強調一切要細看調查報告才能決斷，報告都還沒出來，「怎麼會有調整人事或懲處的問題」。（編輯：蕭博文）1130228