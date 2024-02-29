北市小內閣異動 環保局長吳盛忠請辭獲准

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市政府今天宣布小內閣異動，市府顧問殷瑋將出任青年局首任局長並兼任市府發言人，環保局長吳盛忠准辭，遺缺由客委會主委徐世勳接任，33歲的周羿希出任客委會主委。

台北市青年局組織規程及編制表、預算皆已獲議會審議通過，台北市長蔣萬安也在市政會議上指示人事處開始辦理人員招募作業。

台北市政府今天發布新聞稿表示，青年局成立後，市府顧問殷瑋將出任首任局長並兼任市府發言人，市府副發言人蔡畹鎣則轉任青年局專門委員。

此外，新北深坑大火惡臭飄散引發民怨，蔣萬安認為環保局未即時向市民說明狀況，要求提檢討報告並進行懲處；吳盛忠因不願下屬遭處分，昨天主動請辭。

市府今天表示，感謝吳盛忠的專業與付出，吳盛忠已完成階段性任務，蔣萬安在綜合考量之下准辭，遺缺將由交通大學管理科學所博士候選人、紐約州立大學水牛城分校分子遺傳碩士徐世勳接任。

市府介紹，徐世勳在市府歷練多年且曾任台北市議員，熟悉市府運作、府會關係及地方事務，在客委會主委任內與許多推動環保議題的組織合作，擔任議員期間也關注環保議題，對環保局業務熟悉，市府將借重其專業及溝通管理長才，持續推動環境保護業務。

至於客委會主委一職，市府表示，將由33歲的周羿希接任，她將成為蔣市府小內閣最年輕的局處首長。

周羿希是雙北長大的桃園新屋客家人，能說流利客語，畢業於政治大學政治系，歷任總統府諮議、國民黨立委陳以信國會辦公室副主任、張善政競選辦公室發言人與國民黨副發言人。（編輯：蕭博文）1130229