市場處官員被控性騷 蔣萬安：一旦調查確定必嚴懲

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北28日電）台北市市場處今天表示，針對市場處官員被控性騷擾女員工一案，已組成性騷擾申訴委員會審議，並成立調查小組進行調查中。市長蔣萬安則表示，一旦調查確定，一定嚴懲。

針對媒體報導，台北市市場處官員在尾牙宴上，疑似性騷擾女員工。市場處今天發布新聞稿表示，日前接獲性騷擾檢舉時，即依性別平等工作法等相關規範，組成性騷擾申訴委員會審議，並立案由委員會外部專家學者成立調查小組，目前正在調查中。

市場處說，事件發生後，立即關懷反映員工，並聽取訴求和調整工作流程，在公開場合也加強宣導，若員工有受性騷擾情況或知悉相關情事，可向市場處反映，將主動依員工需求給予適當協助及採取改善措施。

市場處指出，申訴不限以書面提出，也包括以言詞提出或透過其他各種管道表達，於各種管道接獲員工所提性騷擾申訴訊息後，會在確實保護申訴人隱私的前提下積極協助，並提供市府員工協助方案，必要時可應需求協助轉介輔導服務或心理諮商。

蔣萬安今天下午出席228追思會，會後接受媒體聯訪時表示，對性騷擾絕對零容忍，已依照程序進行調查，一旦調查確定，一定嚴懲。

蔣萬安還表示，去年北市修正相關機制，調查審查會2/3為外部的專家學者，避免球員兼裁判爭議，也和民間團體合作推出專線以及單一窗口。（編輯：蕭博文）1130228