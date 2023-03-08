職場性騷擾申訴女性多認為有改善 男性評無改善

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（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部在婦女節的今天公布111年工作場所平等調查。其中雖然女、男性皆逾9成沒有遭受性騷擾，但在有發生性騷擾後的申訴中，大部分女性認為有改善，反而是男性認為並無改善。

今天是婦女節，勞動部公布「111年僱用管理及工作場所就業平等概況」。

調查顯示，最近一年在工作場所未遭受性騷擾比例，女、男性分別達9成7、9成9；女性遭受性騷擾的加害者以「同事」及「客戶」較高，各占1.5%及1.2%；男性以「上司」及「同事」較高，各占0.6%及0.5%。

其中，女、男性有提出性騷擾申訴各占0.7%及0.2%，申訴後大部分女性認為有改善，男性認為沒改善；未提出申訴者，女、男性各占2.6%及1.1%，未提申訴原因，主要均為「當開玩笑，不予理會」。

在促進工作平等措施方面，事業單位同意員工申請母性保護相關假別比例達9成；而員工規模100人以上事業單位有設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」占7成，有設置「哺（集）乳室」占8成。

另外，在事業單位同意員工申請母性保護相關假別調查，除家庭照顧假為79.7%，其餘均達8成以上；其中以「產假」95.1%最高，另「流產假」、「安胎休養」均為92.7%，「陪產檢及陪產假」與「產檢假」則各為88%及84.8%。

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勞動部指出，受僱者最近一年在職場上遭受就業歧視因素，兩性均以「年齡」居多，女、男性分別占4.3%、5.1%，女性以「容貌（含五官、身高及體重）」、「階級（含職位區隔）」、「思想」、「語言」均占1.5%左右；男性「階級」、「容貌」、「思想」分占3%、2.3%及2%。

另外，調查顯示事業單位辦理各項業務多數沒有性別及跨性別、性傾向等考量，部分有性別考量比例以「工作分配」17.3%最高，「薪資給付標準」、「育嬰留職停薪」各4.2%次之。（編輯：李亨山）1120308