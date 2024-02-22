深坑火警飄惡臭 新北將嚴處廠商最高罰500萬

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北深坑大火刺鼻臭味引發民怨，副市長劉和然今天說，廠商管理不當致產生異味污染物責任，將依違反空污最重可處罰新台幣500萬元嚴處，絕對不會讓廠商逃避該負的責任。

新北市深坑區一間工廠20日火災引發惡臭，刺鼻味道影響遍及雙北，新北市議會藍綠黨團抨擊市府反應慢。

副市長劉和然，今天率環保局長程大維、消防局長李清安、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文開記者會，說明消防救災時序、動用人員及相關疏失、後續處置，坦承將檢討橫向與縱向聯繫不足處。

劉和然說，外界誤認火災現場有專區存放7000顆鋰電池，其實是錯誤資訊，而是工廠倉儲內3C產品附有微小鋰電池；因此，在前進指揮所救災看板上，提醒消防隊員要特殊處置，或許因此造成外界誤會。

回應中央社記者提問時，劉和然說，除了懸浮微粒PM2.5的偵測，其餘還包括硫化物等電子儀器偵測，相關空污法規都可以究責，也呼籲大眾關注廠商責任，勿讓稍縱即逝的證據，讓廠商逃脫責任。

外界擔憂的空氣品質與氟化氫、戴奧辛污染問題，程大維表示，環保局在現場下風處、鄰近水體監測，氟化氫濃度是零，儀器監測有機物、氯化物濃度接近於0，為求慎重仍會持續採驗監測。

程大維說，透過氣體偵測器、微型感測器，監測空氣品質，相關空污指數均未超標；但環保局昨天清理火場時，發現倉儲內部堆放許多易燃物，未妥善區隔。

他說，業者明顯是管理不當致產生異味污染物，會依違反空氣污染防制法第32條查除，最重可開罰500萬元，並要求於2月底前將廢棄物清除完成。（編輯：方沛清）1130222