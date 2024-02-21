深坑火警飄惡臭民眾抱怨資訊不明 侯友宜：有指示隨時說明進度

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市深坑火警飄惡臭，民眾抱怨資訊不明，在新北市長侯友宜臉書表達不滿，抨擊行政失靈只能自求多福。侯友宜今天指出，他親自到現場監控，並指示隨時說明救災與空品進度。

深坑火災刺鼻異味擴散雙北，引起居民不滿。許多網友在侯友宜臉書（Facebook）留言指稱，整晚都是臭氣沖天，不少人頭暈嘔吐，一直到今天上午還是有濃濃燒塑膠味。對此，侯友宜的臉書動態卻到中午11時30分才更新。

新北市環保局是在昨天深夜於媒體詢問、大量民眾打電話抱怨後，才在臉書公布信息。許多市民抱怨指稱，只能從其他社群媒體與平台獲悉火警訊息。

陳姓市民在侯友宜臉書貼文表示，昨晚深坑的大火造成濃煙，市長一整夜毫無作為，百姓甚至還要去看議員的專頁才知到底發生什麼事，市府行政失靈，市民面對災害難道只能自求多福嗎。

民進黨團新北市議會黨團總召張維倩、副總召張錦豪指出，新北市府有足夠時間可做出反應，但卻沒有發出警示資訊，持續擴大飄散惡臭，讓民眾難以接受與忍受。市府溝通及資訊公開能力明顯不足，要求市府提供即時災情資訊。

對此，侯友宜今天在臉書貼文表示，第一時間接獲通報就指示消防局全力救災，整個晚上都不斷更新回報相關進度。上午市政會議結束，他就直奔火警現場監控相關情況。

侯友宜指出，要求消防、環保、教育、衛生局動起來，啟動緊急應變作為。尤其雙北是共同生活圈，應向外界透過各式媒體平台說明，更新救災進度與空氣品質狀況。

不過，網友回應，昨天新北市政府根本就沒有任何管道通知民眾要小心空氣污染，侯友宜貼文指稱已要求隨時監控，但局處回報的救災與空污結果，是否有通知市民。

整起事件，昨天只有新北市消防局在新聞群組發布1則消息；今天侯友宜到場坐鎮後，包括新聞局、環保、衛生局，截至今晚9時，市府一連發出8篇相關救災與澄清、空氣檢測消息。（編輯：戴光育）1130221