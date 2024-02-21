深坑火災惡臭飄雙北 醫籲新店中永和外出戴N95口罩

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）新北深坑火災刺鼻異味擴散雙北，醫師提醒中永和、新店、木柵等地全日門窗緊密，盡量別外出，急需出門務必戴N95口罩，尤其氣喘或慢性阻塞肺疾病等族群，胸悶、喘應儘速就醫。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

長庚醫院腎臟科系主治醫師、毒理學專家顏宗海今天告訴中央社記者，當發生突發性工廠火警，最讓人擔憂的就是不知道廠房內容物，難以清楚掌握火災會產生哪些類型懸浮微粒、有毒物質等空污問題，呼籲中永和、新店、木柵等下風處居民，盡量不要外出、門窗緊閉。

顏宗海說，如果工廠內有塑膠物質，燃燒後恐會產生人類一級致癌物「戴奧辛」，這是絕對應避免吸入的有毒物質；如果有鋰電池，遇上火警、燃燒會產生「氟化氫」，可能刺激呼吸道，傷害肺部，甚至嚴重造成呼吸衰竭。民眾若一定得出門，一定要戴上N95口罩保護自己。

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「昨天晚上真的非常恐怖。」馬偕醫院胸腔內科主治醫師蘇健如此形容雙北地區突如其來的惡臭，他說，遇到工廠火警產生大量有害物質，預防非常困難，尤其台北的盆地地形有礙空污飄散，除了緊閉門窗，家中若有空氣清淨機，建議全部打開運轉。

蘇健說，家中長輩有肺病、小孩有氣喘，今天千萬不要出門；顏宗海也提出類似建議，希望呼吸道敏感族群盡可能今天不要外出，若火警附近民眾，本身有氣喘或慢性阻塞性肺部疾病，一旦出現胸悶、喘等症狀，呼籲儘速就醫。（編輯：張雅淨）1130221