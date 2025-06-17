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19縣市大雨特報 台中彰化南投防大雷雨

2025/6/17 11:06
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天上午針對19縣市發布大雨特報，另外就台中、彰化、南投發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨。

中央氣象署上午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中部以北、宜蘭、花蓮地區及南部、台東山區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，以及苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區，還有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

氣象署並針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。（編輯：張雅淨）1140617

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