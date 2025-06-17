聯強投資30億元 澳洲墨爾本運籌中心啟用

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）聯強今天宣布，投資新台幣30億元，在澳洲墨爾本打造的自動化運籌中心近日正式啟用，成為聯強集團在亞太地區第26座自建運籌中心，可望支持聯強接下來在澳洲的業務擴充成長。聯強預告，第27座自建運籌中心預計下半年在越南河內啟用。

聯強表示，目前集團在澳洲市場每年營收規模超過600億元，為持續擴張營運規模，聯強自2020年啟動墨爾本新總部暨運籌中心興建計畫，總投資金額30億元。

聯強新落成啟用的澳洲墨爾本自動化運籌中心，占地4.4萬平方公尺，可容納2.2萬個棧板。未來將結合雪梨運籌中心1.8萬個棧板的儲存量能，支持聯強澳洲業務持續擴充成長。

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聯強強調，此次澳洲墨爾本運籌中心搬遷，包括聯強集團總部、旗下通達智能運籌，與澳洲團隊事前特別組成專案小組，依精細規劃、圖面3D模擬，整合總部MIS電腦系統的即時監控與調度應變，像電影分鏡一樣拆解搬遷作業，以模擬搬遷作業緊湊高效進行。利用復活節短短4天假期就完成搬遷，達成搬遷不中斷的無縫營運目標。

聯強表示，墨爾本新總部暨運籌中心為聯強集團自地自建的第26座海內外運籌中心。公司預告，接下來第27座自建運籌中心預計今年下半年會在越南河內啟用。（編輯：楊蘭軒）1140617