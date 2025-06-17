玉晶光：第3季產能吃緊 客戶下單優於去年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台中17日電）光學鏡頭廠玉晶光主攻蘋果iPhone鏡頭供應，高層表示，第3季進入旺季、產能緊張，6月已開始拉貨，潛望式鏡頭順利，下半年客戶訂單數比去年增加，匯率是一大變數；客戶觀望供應鏈韌性議題，玉晶光正評估東南亞生產可能性。

玉晶光今天舉行股東常會，由董事長陳天慶主持，會中通過盈餘分配案，每股配發現金股利18元，並進行9席董事改選，新董事會名單為陳天慶、陳奕君、陳柏晟、林建興、田嘉昇、廖鉦達；新任獨立董事為洪明儒、吳志正、嚴文筆。

展望下半年，玉晶光總經理郭英理表示，第3季是旺季，產能很緊張，6月拉貨已開始，新產品進入爬坡期，下半年客戶訂單數比去年增加，也比去年樂觀，照理說營收和獲利都會比去年成長，但因為匯率會影響營收的反映程度，「匯率一定有影響，壓力很大，對很多人都造成很大傷害」，第4季要看新機銷售續航的力道。

他也表示，今年新產品順利，玉晶光技術上有突破，新的需求都能夠滿足客戶，新機鏡頭數和前一年差不多，潛望式鏡頭進展都很順利，市占率是否能擴大，則取決於客戶，今年新機種數也比較多，資本支出和研發費用和去年差不多。

針對美國對等關稅，陳天慶表示，目前對玉晶光還沒有直接影響，還要看下游廠商的反應，擔心的是最終消費者的購買力。

因應關稅戰再起，打造供應鏈韌性方面，玉晶光表示，客戶目前還在觀望，但玉晶光已自行評估越南、泰國，其次是馬來西亞等地，深入了解另設生產地、分散風險的可能，因為玉晶光下游廠集中在越南，但還沒有絕對的決策，美國總統川普的政策一直在變動。

此外，經濟部近日將華為、中芯等中企納入實體清單，若國內廠商欲出口給實體清單上的企業，應事前獲得許可；玉晶光對此表示，客戶端有密切聯繫，由於玉晶光是從廈門廠出貨給模組廠，預估不會有影響。

玉晶光5月營收新台幣12.5億元，為2023年6月以來低點。玉晶光表示，5月營收較4月及去年減少的主要原因，為客戶虛擬實境（VR）訂單減少及淡季效應。

透過 Google News 追蹤中央社

在非手機產品，郭英理表示，訂單下滑確實來自市場需求影響，VR客戶正積極檢討，而AR智慧眼鏡量非常大，玉晶光出貨最多，但因為一個眼鏡只用一顆鏡頭，貢獻有限；玉晶光也向機器人客戶送樣AI光學元件測試，但坦言機器視覺鏡頭技術沒有那麼難，人形機器人還要花好幾年的時間。

對於ESG領域，郭英理表示，玉晶光在台中和廈門廠都已購買綠電，全廠幾乎都已使用，未來ESG絕對是企業發展方向，期許在排名上往前走。（編輯：楊蘭軒）1140617