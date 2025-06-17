立院將審住宅法 民團盼聚焦社宅登記平台等共識條文

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（中央社記者王揚宇台北17日電）社會住宅推動聯盟等民間團體今天表示，立法院內政委員會19日將審查朝野立委所提住宅法修法版本，希望這次能聚焦有共識條文，包括設置社會住宅登記平台、精進包租代管機制，增加弱勢協助與強化租屋資訊透明、居住導入社會福利等。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝等人在立法院召開「住宅法即將排審！聚焦共識法條，盡速推動落實」記者會。

與會團體表示，截至目前，立法院共有38個住宅法修正草案，其中部分內容與方向較為集中，具備形成跨黨派共識的潛力。在行政部門方面，則以「百萬戶租屋家庭支持計畫（114–121年）（草案）」內容為基礎。

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與會團體表示，綜整立法、行政與民間三方的主張，已有5大議題初步形成共識，建議此次修法應優先聚焦這些具備共識的條文，提升修法的可行性與實質效益。5大議題分別是設置社會住宅登記平台；整體開發取得社會住宅；精進包租代管機制，增加弱勢協助；強化租屋資訊透明；居住導入社會福利。

孫一信表示，去年起社會住宅推動聯盟就已經開始為住宅法修法提出倡議，19日會有緊盯小組，關注內政委員會討論過程，希望委員會聚焦有共識法條，盡速落實推動。（編輯：萬淑彰）1140617