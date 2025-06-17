嘉市第3座社宅安寮好室動土 預計117完工

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（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉義市長黃敏惠、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群等人今天共同見證嘉義市第3座社會住宅「安寮好室」正式啟動，總金額近10億元，興建戶數141戶，預計於117年完工。

嘉義市東區社會住宅「安寮好室」新建統包工程今天辦理動土典禮。黃敏惠、花敬群和民進黨立委王美惠等人出席。

花敬群表示，安寮好室的興建展現嘉義市政府團隊與中央之間的充分溝通與協調。雖然規模只有141戶，但是搭配5個社福空間，含托嬰中心、身障日照中心及社區日間作業設施（小作所），是全國社福設施密度最高的社宅社區。房租則是請估價師以10年屋齡估價再以家庭狀況給予折扣，相信可以降低民眾負擔，讓大家便宜且安定地居住。

黃敏惠表示，近年房價漲幅讓民眾負擔沉重，嘉義市政府透過與中央合作興辦社會住宅，以合理平價的租金降低民眾經濟壓力，對符合社會弱勢的資格者也有所保障。

黃敏惠指出，嘉義市社會住宅繼博愛安居（206戶）及友忠好室（144戶）在111年動土施工後，安寮好室（141戶）是第3處辦理動土施工的基地，3處社會住宅總共能夠提供491戶社會住宅量能。

嘉義市政府工務處表示，為讓基地周圍交通完善，已在113年10月30日完成基地南側新開闢東西向6米計畫道路。

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「安寮好室」全棟規劃設計符合耐震、綠建築及智慧建築3大標章，決標金額新台幣9億9890萬元，建築規模為地上13層、地下3層，興建戶數141戶，預計於117年完工。

嘉義市目前施工中社會住宅有「友忠好室」與「博愛安居」，分別於低樓層提供托嬰中心與日照中心社福設施服務，將於115年4月及10月陸續完工後對外招租；另在西區位於永利一街與永福一街的國防部與國產署土地，未來將興辦第4處社會住宅「港坪好室」122戶，現由住都中心辦理先期規劃中。（編輯：謝雅竹）1140617