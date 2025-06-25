彰化伸港青宅動土 基地將結合社宅滿足租購屋需求

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣伸港鄉青年住宅工程今天動土，這是縣內第2座青宅，預計116年中完工，規劃100戶低於市價出售，另外部分基地將提供中央政府興辦社會住宅，同時滿足租屋、購屋需求。

彰化縣政府今天舉行「伸港鄉青年住宅開工動土典禮」，彰化縣長王惠美等人與會。縣府指出，伸港鄉青年住宅基地面積1160坪，縣款投入總經費新台幣6.7億元，規劃興建地下1層、地上10層，共100戶，預計民國116年中完工。

王惠美接受媒體聯訪表示，伸港青宅用地原為國宅專用區，因國民住宅條例已廢止，縣府向內政部申請都市計畫變更為住宅區，歷近3年溝通完成變更程序；此外，縣府將釋出變更範圍30%土地、近1920坪市價約3.4億元，提供給中央興辦社會住宅，打造租屋與購屋多元住宅模式。

王惠美說，伸港青年住宅規劃設計已取得綠建築、智慧建築及耐震等標章，完工後將提供1房、2房與3房型，滿足不同青年家庭需求；1樓設置店鋪及青年創業空間，提升區域生活機能，兼顧居住需求與創業支持。

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王惠美指出，只要設籍在彰化縣滿3年、年滿20歲至未滿45歲、家庭成員無自有住宅及所有土地公告現值總額不超過1000萬元者，都可申請青年住宅，並可享有低於市價的優惠購屋條件，當地區域民眾有15%的優先抽籤權。

彰化縣政府青年發展處表示，縣府目前規劃4處青年住宅，包括員林市、伸港鄉、溪湖鎮及和美鎮，員林青宅估計明年4月完工，伸港青宅預計於完工前6個月公告申購受理期限及相關申請方式。（編輯：陳清芳）1140625