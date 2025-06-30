台中肉品市場轉型 企業捐資將設小豬藝文基地

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（中央社記者蘇木春台中30日電）原台中肉品市場屠宰場轉型，其中圓形拍賣館整建，將由麗明營造公司捐資新台幣2億元及各式豬藝品打造「小豬藝文基地」，市府今天舉辦捐贈儀式，盼成為創意文化基地。

捐贈儀式今天在台中市府舉辦，市長盧秀燕與中國國民黨籍立委楊瓊瓔、廖偉翔及麗明營造公司董事長吳春山等人出席。

盧秀燕會中表示，位於台中市北區的肉品市場自民國69年成立，營運超過40年，市府自109年起啟動活化，110年完成屠宰與拍賣業務移轉，舊場域則規劃豬事圓滿公園、社會住宅、社區型綜合商場，以及圓形拍賣館整建。

盧秀燕說，感謝吳春山在參觀原拍賣館後提出活化構想，將以「拍賣館小劇場」與「麗明．豬展示館」兩大設施為主軸，展出他30年來在全球蒐集的各式豬造型藝術品，提供民眾更豐富的藝文生活。

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吳春山表示，將捐贈2億元打造「小豬藝文基地」，並無償提供近1萬3000件豬藝品展出。他的「豬藝術品」收藏因空間有限，始終難以完整呈現，這次市府提供這麼棒的空間，讓他有機會與更多人分享，希望透過這次的活化計畫，讓台中成為充滿創意與溫度的文化基地。

台中市府文化局說明，「小豬藝文基地」未來將保留肉品市場拍賣館圓形建築特色，整建為圓形劇場，並新建展示館與戶外綠意空間，打造融合展演與社區互動的藝文場域。（編輯：陳清芳）1140630