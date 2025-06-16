王美惠邀內政部考察嘉市社宅 打造健康安全空間

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）民進黨立委王美惠今天邀集內政部等單位考察嘉義市社宅興建進度時表示，社宅除導入地震監測系統外，並採全齡友善設計，包括防滑地坪、友善高度等，打造健康安全居住空間。

嘉義市目前有2處社宅興建中，分別為「友忠好室」完成54%、「博愛安居」完成41%，均於明年5月前峻工，嘉義市另一處已發包的「安寮好室」社宅將於明天舉行動土典禮。

王美惠今天率立法院內政委員會，邀集內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及嘉義市政府等單位，實地考察「博愛安居」社宅內部，了解住戶空間配置與生活動線設計。

王美惠致詞指出，嘉義市的社宅皆導入地震監測系統，具備良好通風與採光，並採全齡友善設計，包括防滑地坪、友善高度設施等，打造健康安全的居住空間。

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王美惠表示，在後續嘉義市社會住宅的推動方面，西區預計再興建2案，分別為「玉康安居」規劃265戶、「港坪好室」規劃122戶，東區則規劃「日新安居」達459戶，未來嘉義市6處社宅總戶數預計將達1337戶。

規劃中的「日新安居」因基地不臨道路，將於興建面臨挑戰，王美惠今天特別協調內政部、國土管理署、國家住都中心、台水公司、嘉義市政府，針對道路徵收與基礎設施進行討論，最後達成初步共識，各單位皆同意配合道路開闢規劃，確保興建工程未來能如期推動。（編輯：謝雅竹）1140616